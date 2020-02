Familier de l’enseignant: Cinq joueurs apprécient les managers mais les fans ne savent pas …

Andreas Pereira

Quel est Pereira?

Nous savons qu’il n’est pas un joueur large – ses performances lorsqu’il est écarté du milieu cette saison nous le disent – mais il n’a pas la défensive que nous devons jouer dans un rôle de maintien, et à part “ tirer hors des sentiers battus ”, le Brésilien n’a certainement pas les réponses au vide de créativité de Manchester United en attaque.

Pourtant, Ole Gunnar Solskjaer voit encore quelque chose à Pereira que nous autres ne pouvons pas voir. Le patron de United peut signaler les blessures dans le milieu de terrain de United, mais il y a de meilleurs titulaires (James Garner), des meneurs de jeu (Juan Mata) et des joueurs larges (Mason Greenwood) assis en réserve, même lorsque la salle de traitement des Red Devils est pleine.

Même samedi, lorsque Pereira a commencé aux côtés de Bruno Fernandes, le diplômé de l’académie a duré 25 minutes de plus qu’il n’aurait dû. Lorsque Solskjaer a changé de forme à la mi-temps, c’était le moment d’accrocher Pereira. Au lieu de cela, il a agité le flanc gauche pendant près d’une demi-heure avant que Solskjaer n’introduise finalement Greenwood.

Andreas Pereira n’a pas pu le couper en tant qu’ailier d’une mauvaise équipe de Valence.Il est donc revenu à United et a dit à tout le monde qu’il était DM. Puis il a échoué en tant que DM la saison dernière, et pourtant, tout d’un coup, il dit aux gens qu’il est le meilleur en tant que “numéro 10” ??? pic.twitter.com/yUYz8L2z2v

– Carl Anka (@ Ankaman616) 19 janvier 2020

Mont Mason

Ce fut une première Premier League des extrêmes pour Monter. En tant que recrue de haut vol, la joueuse de 21 ans a joué dans tous les matchs de la ligue de Chelsea, commençant tous sauf trois, ne participant qu’à un seul des matchs des Bleus dans toutes les compétitions. Il a commencé la saison sur le feu, attirant de nombreux éloges et un appel en Angleterre suivi d’un début. Mais ces dernières semaines, la nouveauté semble avoir disparu pour de nombreux fans de Chelsea.

Mason Je dois être franc avec vous récemment, je ne suis pas impressionné par vous. Vous devez monter votre jeu, je pense que vous pouvez être meilleur que cela.

– Speed ​​Logistics (@ ifeanyi_jus701) 2 février 2020

Sa contribution tangible a certainement baissé. Mount a cinq buts et cinq passes cette saison, mais il n’a pas créé une seule chance en jeu ouvert. Ses trois passes décisives depuis octobre se sont concrétisées par deux coups de pied de coin tombés sur la tête d’Antonio Rudiger à Leicester et un coup franc à Arsenal que Bernd Leno a corrigé.

Il y a peut-être deux raisons à cela. Tout d’abord, le garçon est assommé. Aucun joueur de Chelsea ne peut obtenir à moins de trois du nombre de matchs que Mount a joué cette saison, tout en portant une série de coups. Deuxièmement, un manque de cohérence sur sa position ne peut pas aider. Mount a joué en tant que n ° 10 et plus profond dans le milieu de terrain central ainsi que sur les deux flancs.

Chelsea a une pause de 16 jours entre le voyage du week-end à Leicester et la visite de Manchester United. Personne n’en a plus besoin que Mount.

Sébastien Haller

L’avant-centre de West Ham n’est certainement pas la cause première des problèmes des Hammers, mais les partisans ont raison de demander plus de leur signature du record.

Haller a marqué six buts en Premier League cette saison, mais seulement deux au cours des quatre derniers mois, tandis que les Irons ont glissé dans le tableau des trois derniers. En tant que fer de lance de l’attaque de David Moyes, l’attaquant de 45 millions de livres semble loin de la netteté que vous attendez d’un avant-centre à gros budget.

Surtout celui qui a marqué 20 buts et 12 passes décisives pour l’Eintracht Frankfurt la saison dernière. Mais à Francfort, Haller a eu Luka Jovic pour se nourrir et la paire s’est rebondie. À West Ham, Haller est si souvent une figure solitaire à l’avant.

Haller ne reçoit ni le service ni le soutien nécessaires pour tirer le meilleur parti de lui. Mais Haller ne s’aide pas. Plutôt que de chercher des restes, son langage corporel suggère qu’il est sur le point d’abandonner. Et de nombreux fans de West Ham ressentent la même chose pour lui.

Pas de rythme, horrible première touche, manque de sens de la position, pas d’estomac pour un combat, ne nous offre rien dans le jeu de construction, a montré un patch de 5 minutes aujourd’hui après le 3e but. Murray lui a montré comment c’était fait aujourd’hui et il a 56 ans.

– Rob Waldon WHUFC ⚒ (@RobWaldon) 1 février 2020

Serge Aurier

La victoire de Tottenham sur Manchester City – dont nous vous proposons 16 Conclusions – résume Aurier. L’arrière français était une force motrice qui devançait l’arrière droit, mais il a toujours pétrifié les supporters des Spurs et, à cette occasion, il s’est enfui avec son moment garanti d’impatience.

Si Harry Kane n’avait pas brisé ses ischio-jambiers, l’arrière droit aurait probablement été la priorité des Spurs sur le marché le mois dernier, en particulier après avoir prêté Kyle Walker-Peters. Mauricio Pochettino et Jose Mourinho ont essayé un certain nombre de solutions dans leur domaine problématique et aucune n’a encore coché toutes les cases.

Aurier fournit un débouché sur le flanc droit que Mourinho apprécie, mais de nombreux fans des Spurs ne croient pas que les 23 millions de livres sterling du Français valent le coup.

Si Serge Aurier est le premier choix de Jose Mourinho dès la saison prochaine, je mangerai littéralement une chaussure. # THFC #COYS

– FGZ (@ wrighty_84) 2 février 2020

Fabian Delph

Six mois après un contrat de trois ans, la lune de miel est terminée pour Delph à Everton. Si cela a vraiment commencé.

On supposait que les Toffees avaient volé en été quand ils ont débarqué le milieu de terrain anglais en tant que joueur autonome, mais l’hiver a suscité beaucoup de mécontentement à l’égard de la contribution de Delph. Et il a été plus qu’heureux de riposter.

Après l’embarrassante défaite du derby de la FA Cup contre les enfants de Liverpool, Delph a riposté sur les réseaux sociaux à certains supporters appelant la performance d’Everton pour ce qu’elle était. Le milieu de terrain a choisi le mauvais moment pour s’engager, et il a été sifflé rondement lors du prochain match à domicile d’Everton contre Brighton.

Une quinzaine de jours plus tard, Delph a été contraint de s’excuser à nouveau après avoir été renvoyé inutilement à Watford, qui était trop obligé de laisser les visiteurs décrocher. Il peut être un bouc émissaire pour des problèmes plus larges à Everton, mais le joueur de 30 ans ne s’est certainement pas aidé. Et jusqu’à ce que Carlo Ancelotti puisse recruter ses propres recrues, les fans de Delph et d’Everton sont coincés les uns avec les autres.

Au moins c’est Fabian Delphi suspendu maintenant merci mon dieu

– Kev👀 (@ Kevin_1878) 1 février 2020