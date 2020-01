Fan Un fan de River tourné à Punta del Este

FLASH: Quelques heures avant le match amical entre River et Nacional de Montevideo qui s’est joué sur le campus de Maldonado, il y a eu des incidents avec des fans millionnaires à l’arrêt 12 de la plage brava de la plage uruguayenne.

Une vingtaine de fans de River ont fait face à des sauveteurs et au personnel de la préfecture de l’auberge Ocean Drive. Selon des témoins, certains fans ont tenté de retirer la caisse enregistreuse des locaux. Le propriétaire des lieux a fait plusieurs coups de feu avec une arme à feu et blessé l’un des sujets à la jambe. L’homme blessé a été emmené au sanatorium de Cantegril et trois autres personnes ont été arrêtées par la police.

Incidents graves entre les fans de River et le propriétaire d’une auberge de jeunesse à Punta del Este https://t.co/6z2a3y4VfP #comunidadMitre

