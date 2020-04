Fano, Sapone: “Agir étape par étape, sans affecter cela et le prochain championnat”

Par les canaux officiels du club, le milieu de terrain est intervenu au domicile de Fano Giuseppe Sapone, qui a récemment tourné … en isolement cellulaire.

“Cette année était un anniversaire alternatif, j’ai de la chance parce que je le passe à la maison avec ma famille et cela aide certainement beaucoup à être paisible. Je n’ai jamais pensé il y a quelques mois à célébrer un anniversaire en quarantaine, mais avec l’affection de vos proches, je dois dire que c’était unique “, ses mots, mais il est temps de regarder le football:” Pour nous, footballeurs, je pense qu’il est normal d’avoir la nostalgie du football joué parce que notre vie quotidienne tourne autour de l’entraînement et aux matchs. Nous avons tous hâte de nous entraîner et de reprendre les matchs, mais pour l’instant, ce qui importe le plus, c’est de vaincre le virus et pour ce faire, nous devons nous en tenir aux dispositions des autorités tout en restant à la maison. “

Sur la double possibilité de terminer les championnats, comme dans le cas de la Serie A, avec l’extension naturelle en été ou de le terminer à l’avance: «Je crois, comme je l’ai déjà dit, que nous aimerions tous revenir jouer, mais en ce moment la santé vient en premier. J’ai lu il y a quelques jours quelques dispositions que le comité scientifique et la FIGC ont établies pour pouvoir reprendre la formation mais je pense qu’en Serie C elles sont difficiles à mettre en œuvre pour diverses raisons. Je ne sais pas dans quelle mesure cela peut valoir la peine de risquer de jouer l’été et de compromettre la saison suivante, le courant étant déjà fortement conditionné. Nous espérons tous revenir à la normale dès que possible, en essayant d’agir pas à pas sans risquer d’affecter à la fois ce championnat et le prochain. “