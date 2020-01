Fans soutenant les banques alimentaires: la faim ne porte pas les couleurs du club

Vous n’avez pas besoin de passer beaucoup de temps dans un stade ou en ligne ces jours-ci pour vous rendre compte que quelque chose est pourri dans le monde du football fandom.

Que vous regardiez le «journalisme» des tabloïds, des chaînes de télévision de fans qui s’attaquent aux personnes vulnérables et en colère, la cupidité écrasante des clubs de football dépouillant leurs fans pour des pièces, les foules du jour du match qui crient pour le sang de l’arbitre, la rage incohérente de Football Twitter, ou toute autre chose… l’image peut être désagréable.

Tu sais ce que je veux dire. Vous l’avez vu. Vous en avez fait l’expérience.

Avec tout cela agissant comme la musique d’ambiance du football ces jours-ci, il peut sembler que nous ne sommes pas autorisés à être amicaux, voire équitables, avec les fans des autres équipes. À partir de là, il est trop facile de passer du sentiment que quelque chose n’est pas autorisé à croire que quelque chose n’est pas possible.

L’atmosphère autour du jeu nous encourage à nous considérer les uns les autres avec suspicion – mais pourquoi? Notre groupe est composé de supporters de Manchester City, mais nous avons plus en commun avec Scousers, Cockneys et Geordies qu’avec ceux qui paient pour une boîte de match-day à l’Etihad. Les murs entre nous sont arbitraires et dommageables. Nous jouons tous les uns contre les autres.

Mais ce n’est pas tout le malheur et la tristesse. Nous ne sommes pas encore perdus. Il y a un monde qui opère derrière le tourbillon déchaîné du football moderne ™ qui prend l’amitié et la communauté comme ses lumières directrices, plutôt que le son et la fureur de la haine et du ressentiment.

Fans soutenant les banques alimentaires (FSF) a été créée il y a cinq ans pour promouvoir la coopération entre les bases de fans de la classe ouvrière et utiliser le football comme un canal pour quelque chose de très positif. Sous le slogan «la faim ne porte pas les couleurs du club«, Les gens sont encouragés à donner de la nourriture et à soutenir leurs communautés, repoussant la crise de la pauvreté alimentaire créée par une décennie d’austérité.

Un réseau de groupes de collecte de banques alimentaires de fans à travers le pays est en train de rappeler aux gens que, en dehors du terrain, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Nous ne sommes pas des ennemis. La vérité est tout à fait le contraire.

Malgré le temps humide et le jeu à la télé, nous avions encore une belle collection aujourd’hui.

Merci à tous ceux qui sont descendus, vous en faites ce que c’est.

Les deux prochaines collections sont:

City Women Vs Arsenal le dimanche 2 février

City Men contre West Ham le dimanche 9 février # mcfc #mancity #manchester pic.twitter.com/pSOjD8kLDw

– MCFC Fans Foodbank Support (@MCFCfoodbank) 26 janvier 2020

*****

Histoires des collections: Merseyside

«Blue Union et Spirit of Shankly ont travaillé ensemble sur la campagne Twenty’s Plenty avec des groupes de supporters à travers le pays. Beaucoup de ces groupes de fans ont déclaré que les Scousers restaient toujours ensemble et restaient unis dans les moments d’adversité.

«Cela a conduit à la création de Fans Supporting Foodbanks qui utilise le football comme véhicule pour aider les communautés de la classe ouvrière autour de nos clubs, politiser la pauvreté alimentaire et travailler avec les groupes minoritaires marginalisés. Nous voulons que les fans mettent de côté les différences tribales et travaillent ensemble dans la solidarité et la force collective.

«À Goodison et à Anfield, nous collectons environ une tonne de nourriture par match et avons remporté de nombreux prix en cours de route. Nous avons mis la pauvreté alimentaire et les banques alimentaires à l’ordre du jour. Nous dormons facilement la nuit parce que nous savons pertinemment que moins d’enfants vont se coucher affamés. Alors ça fera l’affaire pour moi!

«Malheureusement, nous avons une crise humanitaire dans toutes les villes du Royaume-Uni. Je serais ravi de ne plus jamais rester à l’extérieur d’un stade pour ramasser de la nourriture, mais jusqu’à ce que les choses changent, nous continuerons de le faire… »

Dave Kelly, Fans soutenant les banques alimentaires

*****

Le problème de la pauvreté alimentaire au Royaume-Uni est plus grave que ce qui est généralement connu. Les chiffres qui nous ont été fournis la semaine dernière par le Trussell Trust, un organisme de bienfaisance qui œuvre pour mettre fin à la pauvreté alimentaire au Royaume-Uni en distribuant des colis alimentaires, fait une lecture sinistre.

Le Trust exploite environ 1 200 centres au Royaume-Uni et a distribué 1,6 million de colis alimentaires l’année dernière (chacun équivalant à trois jours de nourriture). Pour aggraver les choses, c’est une augmentation de 19% en glissement annuel du nombre de colis alimentaires distribués. Dans notre région – le Grand Manchester – le Trussell Trust a connu une augmentation annuelle de 23% de la quantité de nourriture qu’il a distribuée l’année dernière.

En outre, le Trussell Trust estime qu’il existe 800 autres centres de banques alimentaires gérés par d’autres organisations, ce qui porte le total à environ 2 000. Cela signifie qu’il y a environ 750 sites de distribution de colis alimentaires de plus qu’il n’y a de succursales de McDonald’s au Royaume-Uni.

Si vous vous demandez à quel point les choses vont mal, vous avez votre réponse. Les cinq prochaines années verront certainement ces chiffres grimper encore plus loin alors que ce gouvernement irréfléchi continue de faire échouer les gens qu’il est censé servir.

*****

Histoires des collections: Newcastle

«Après avoir découvert que 1 000 habitants dépendaient d’une banque alimentaire à proximité, nous nous sommes inspirés de Fans Supporting Foodbanks et avons décidé d’utiliser la base de fans NUFC pour vous aider.

«Depuis notre premier match contre Derby en février 2017, nous avons collecté plus de 100 000 £ en espèces et 23 tonnes de nourriture à St. James’ Park. Nous avons la chance de pouvoir faire une si grande différence pour la West End Foodbank, et fournissons maintenant 25% de leur nourriture et de leurs revenus grâce à la générosité exceptionnelle des fans de la NUFC.

«Nous étions également ravis que la toute première conférence Fans Supporting Foodbanks se soit tenue à St. James’s Park en octobre 2017 grâce à Newcastle United.

«Il y a un réel sentiment de« nous sommes dans le même bateau », avec nos merveilleux bénévoles, nos fans héroïques du monde entier, le personnel de la NUFC et des joueurs comme Allan Saint-Maximin qui nous aident.

La FoodBank @NUFC Fans est maintenant ouverte! Nous avons un invité spécial du Japon – Ken Narita – qui fait du bénévolat aujourd’hui. 🇯🇵 Et nous avons reçu notre premier don de fans de @ChelseaFC. 👏 A bientôt #GenerousGeordies @NUFC #NUFC 🏁 pic.twitter.com/oIdg7pn3yM

– NUFC Fans Food Bank (@nufcfoodbank) 18 janvier 2020

«Le message a été diffusé à l’étranger dans les médias européens et le NY Times, et nous avons été ravis d’être nommés l’un des Top 100 des ChangeMakers de Big Issue pour 2020. »

Stuart Latimer, Banque alimentaire des fans de la NUFC

*****

La pauvreté est une chose brutale. La Fondation Joseph Rowntree le décrit comme «lorsque vos ressources sont bien en deçà de vos besoins minimaux». Lorsque vous ne pouvez pas payer votre loyer, chauffez votre maison ou achetez l’essentiel. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire; la pauvreté, c’est plus que de ne pas avoir assez de quoi s’en sortir.

La théoricienne politique Hannah Arendt va au cœur du sujet dans son ouvrage fondateur, On Revolution. Elle soutient que «la pauvreté est plus que la privation, c’est un état de besoin constant et de misère aiguë dont l’ignominie consiste dans sa force déshumanisante».

La pauvreté non seulement affame le corps; elle opprime l’esprit et détruit la volonté. Toute société qui met les gens dans cet état, ou qui est heureuse de les y laisser, n’est pas du tout une société.

C’est en cela que se révèle toute l’horreur de notre gouvernement actuel, perpétuant la pauvreté comme un coin utile pour nous maintenir divisés. Un système politique qui permet cela a complètement échoué.

Et nous avons donc le choix: accepter cette misérable réalité, ou la rejeter et construire quelque chose de mieux, avec et pour l’autre.

*****

Histoires des collections: West Ham

«Après avoir rencontré Dave Kelly et Ian Byrne [now the MP for Liverpool West Derbyshire] de Fans Supporting Foodbanks, j’ai senti que les fans de West Ham pouvaient contribuer positivement à la demande croissante de contributions des banques alimentaires dans l’Est de Londres. Avec plus d’un million de fans assistant aux matchs au London Stadium au cours de la saison, nous avons la chance de faire une différence dans l’approvisionnement des banques alimentaires à Londres, qui a la troisième demande d’aide d’urgence pour les banques alimentaires en Grande-Bretagne.

«Nous nous sommes associés à Newham Foodbank à Beckton et il a fallu quelques semaines pour trouver un point de collecte adapté. Newham Council, LS185 et la London Legacy Development Corporation étaient à bord dès le premier jour, et nous avons maintenant le soutien de la Fondation WHU et du club aussi.

«Nous sommes prêts à collecter à tous les matchs à domicile de la première équipe pour la saison et au-delà, aussi longtemps que nous en aurons besoin. Notre première collection juste après Noël a permis de recueillir plus de 400 £ en espèces et environ 150 kg de dons alimentaires.

“Pour aller de l’avant, la Fondation WHU souhaite explorer d’autres moyens de soutenir la banque alimentaire Newham.”

John Ratomski, Fers soutenant les banques alimentaires

*****

Le football a un pouvoir unique qui en fait la scène idéale pour faire quelque chose de bien dans nos communautés partagées: il mobilise les gens comme rien d’autre. Travaillant à partir de la capacité des 20 terrains de Premier League, chaque série de matches voit une moyenne de 400 000 personnes assister aux matchs à travers le pays dans le seul plus haut niveau. Équipes en EFL a vu 18,4 millions de visites au cours de la saison 2018/19 – le chiffre le plus élevé en 60 ans.

De plus, ces chiffres n’incluent pas les gens qui regardent à la télé ou ceux qui assistent à des matchs hors championnat.

Ensemble, les fans de football constituent un groupe de personnes plus important que tout autre groupe organisé au Royaume-Uni. Notre puissance potentielle est illimitée si nous nous réunissons et tirons dans la même direction.

Imaginez l’impact si chaque club avait un point de collecte pour les fans de banque alimentaire et que chaque fan de match apportait une boîte de nourriture avec eux. Imaginez les implications si tout le monde regardait nos jeux à la télé à travers le pays et dans le monde fait don d’une livre à une organisation comme le Trussell Trust chaque semaine.

Imaginez ce que nous, les fans de football, pouvons accomplir en échangeant le tribalisme, la division et l’austérité contre la communauté, l’amitié et la solidarité.

*****

Histoires des collections: Burnley

«Clarets for Foodbanks a été lancé en août 2019. Il faisait suite à une remarque fortuite que j’avais faite lors d’une réunion, mais il s’était inspiré de ce qui se passait dans d’autres clubs, notamment Everton et Liverpool.

«La banque alimentaire de Burnley est en fait gérée par l’organisme de bienfaisance du club de football, Burnley FC dans la communauté, et fait partie du Cuisine communautaire de Burnley dans le centre-ville. Nous avons tissé de bonnes relations avec eux depuis l’été dernier, et je sais par leurs paroles et le constat par moi-même, que nous faisons une grande différence en aidant ceux de notre région qui en ont le plus besoin.

«C’est vraiment construire une relation positive entre les fans. Nous avons été submergés par le soutien que nous avons reçu à certains matchs des supporters à l’extérieur, et nous aimons penser que nous avons pu offrir de l’aide lors de nos visites sur d’autres terrains. C’est vraiment positif lorsque les fans de différents clubs peuvent travailler ensemble sur quelque chose de si important. »

Tony Scholes, Groupes de supporters du Burnley FC

Un grand merci aux fans de @BurnleyOfficial et @NorwichCityFC qui ont fait un don le samedi dernier. Clarets for Foodbanks sera de retour ce dimanche avant le match @Arsenal ce dimanche à partir de 12h30 avec @BoundaryClarets #twitterclarets #BurnleyFC #UTC #ClaretsforFoodbanks #HungerDoesntWearClubColours pic.twitter.com/uo1vJAH0d6

– Groupes de supporters du Burnley FC (@burnleyfcsg) 27 janvier 2020

*****

Nous vivons dans un pays où l’impatience et la division nous sont imposées d’en haut. Les écoles sont sous-financées; le filet de sécurité de l’État providence est en lambeaux; les bibliothèques sont fermées; les centres pour jeunes sont laissés pourris; le logement social a été décimé; l’idée d’un financement généralisé pour l’art et le sport à la base fait écho à un avenir perdu.

Le message primordial est que les choses ne peuvent pas s’améliorer. Que la façon dont les choses sont maintenant est aussi bonne qu’elles pourraient jamais l’être, et que le mieux que nous puissions espérer est de nous débrouiller et de nous débrouiller seuls jusqu’à notre mort. Mais nous ne sommes pas encore morts, n’est-ce pas? Pour emprunter une ligne à Mark Fisher: nous sommes vivants et nous ne sommes pas d’accord.

Aucun de nous impliqués dans Fans Supporting Foodbanks n’accepte que ce qui est fait à nos communautés soit inévitable. Nous n’acceptons pas que rien ne puisse être fait. Nous n’acceptons pas que c’est tout ce que nous pouvons espérer.

En tant que fans de football, nous avons une plateforme et un pouvoir uniques, et l’initiative Fans Supporting Foodbanks est un moyen pour nous tous de mettre de côté nos différences et d’aider nos communautés au moment où elles sont le plus nécessaires.

Le fait que des milliers et des milliers de personnes ne peuvent pas se permettre de manger dans l’un des pays les plus riches de l’histoire du monde est exaspérant. Cette pensée transforme mon sang en lave et mes yeux sauroniques. Nous ne devrions pas avoir à faire cela. Rien de tout cela ne devrait tomber sur les épaules des gens ordinaires. Nous ne voulons pas nous tenir à l’extérieur des terrains sous la pluie qui pisse et le froid mordant.

Le rêve des fans soutenant les banques alimentaires est d’aider à créer un monde où rien de tout cela n’est nécessaire. Nous voulons être redondants. Nous voulons être fermés.

Malheureusement, ici et maintenant, ce n’est pas notre réalité. Mais si nous choisissons de faire quelque chose, ensemble en tant que fans de football plutôt que de nous séparer en tant que tribus distinctes, nous pouvons changer cette réalité et en faire une meilleure.

Surtout, nous avons besoin de votre aide pour le faire. Peu importe qui vous soutenez – haut ou bas, grand ou petit – vous pouvez sortir, faire une différence et nous aider à repousser le voile de la misère.

Ce n’est pas de la charité, c’est de la solidarité. La faim ne porte pas les couleurs du club. Tout est possible.

Alex, MCFC soutient le soutien des banques alimentaires

Si vous cherchez plus d’informations sur Fans soutenant les banques alimentaires, ou si vous souhaitez vous impliquer, mais vous ne savez pas par où commencer, contactez les groupes actuellement en fonction et ils seront heureux de vous aider.

Si vous souhaitez trouver votre banque alimentaire la plus proche et l’aider directement, entrez votre code postal dans le site Web de Trussell Trust ici et appelez votre centre le plus proche – ils ont toujours besoin de bénévoles et de dons.

Nous sommes vivants et nous ne sommes pas d’accord.