Fantasy conseils vingt-troisième jour Serie A: garanties et bonus

Chaque jour a ses certitudes mais très souvent des surprises agréables alors attention aux joueurs dans le doute, sur le bulletin de vote, peut-être blessés ou quittant le banc. Que faire pour ramener un butin complet à la maison? Comment se comporter face à un adversaire imbattable sur le papier? Simple, profitez pleinement de votre équipe grâce à la liste des intouchables pour le prochain tour.

Les gardiens de but

Szczesny (Juventus): il est en excellente forme et en plus Vérone marque

très peu en général, puntateci.

Cragno (Cagliari): il est revenu à grand après la blessure,

facile à garder drap propre.

Strakosha (Lazio): Parme a surgi devant et il en a un sécurité.

Les défenseurs

Izzo (Torrino):

après la disqualification et avec un nouvel entraîneur sur le banc lui donner un autre

possibilité.

Smalling (Rome):

le moins pire contre Sassuolo et attention aussi à un but par derrière.

Toljan (Sassuolo):

donne le meilleur de quand il va de l’avant, de ce dont Fanta a besoin, chercheur de bonus.

Manolas (Napoli):

il est bien au dessus de sa tête sur une croix ou un coup franc du trocart

(vrai Barcelone?). +3?

Gosens (Atalanta): s’il risque ainsi l’année prochaine, il finira sur la liste des attaquants autres que le défenseur. Hautement recommandé.

milieux de terrain

civière (Inter):

atmosphère derby qui valorise quelqu’un comme lui, un

vrai

guerrier de milieu de terrain.

Luis Alberto (Lazio):

le filet qui a touché dans la reprise contre Vérone est très susceptible de le mettre à Radu.

Zielinski (Napoli):

vient des buts (vs Juve) et passes décisives (vs Samp) et pour ceux qui ne l’ont pas libéré

toujours avec Ancelotti sur le banc c’est un

homme supplémentaire

Douglas Costa (Juventus):

l’occasion est trop savoureuse étant donné que le propriétaire ne l’inclut pas dans le

votre formation propriétaire, croquante!

Kucka (Parma):

étant donné la pénurie d’attaquants au domicile de Parme, il sera proposé de nouveau

avancé, faux nueve?

Berenguer (Turin): l’un des meilleurs de ce Turin 19/20 et avec le nouvel entraîneur Longo, il semble même jouer le seul milieu de terrain pur. Bonus réalisables.

attaquants

Berardi (Sassuolo): saison avec une continuité impressionnante e

ira à Ferrare pour augmenter la

butin de filets.

Ilicic (Atalanta): en pleine forme, lui et l’équipe, gardez un œil sur objectif classique de l’ex.

Milik (Naples): on vous dit seulement que c’est contre la défense de

Lecce … rien d’autre n’est nécessaire. champagne en

cool.

Caputo (Sassuolo): il est revenu au but après une période moyenne il est temps d’en profiter.

Zone Mantra

Sous WA (Rome): c’est une bonne idée non seulement de W.

Spinazzola

Ds E (Rome): haut arrière complet mais aussi

comme E peut apporter de la joie.

Châtaignes E (Atalanta): bonne alternative pour un 352.

Gomez TA (Atalanta): excellent dans les 2 rôles.

Dybala A (Juventus): nous pensons que ce peut être le meilleur A de

journée.

Petagna PC (Spal): PC qui vient juste après ceux des 3 gros

mener le classement.

Djuricic T (Sassuolo): croyez-le car c’est un T qui sait marquer.

Fofana MC (Udinese): meilleur M de toute la manche.

Lukic EC (Lazio): un outsider du vote sur la

suffisamment assuré.

Lukaku Pc (Inter): mettez-le aussi pour dette de gratitude,

ne vous décevra pas

Jeune Dd Ds E (Inter): top full back mais aussi comme E malgré le derby.