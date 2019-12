Fantasy Premier League Gameweek 18 Aperçu

SHEFFIELD, ANGLETERRE – 14 DÉCEMBRE: Jack Grealish d'Aston Villa lors du match de Premier League entre Sheffield United et Aston Villa à Bramall Lane le 14 décembre 2019 à Sheffield, Royaume-Uni. (Photo de Shaun Botterill / .)

Fantasy Premier League Gameweek 18 n'a que neuf matchs à choisir, Liverpool et West Ham United ayant une semaine de jeu vierge. Lisez la suite pour découvrir les meilleures options parmi les 18 équipes qui auront des matchs ce week-end.

Fantasy Premier League Gameweek 18 choix

Gardiens de but

Vicente Guaita a très bien performé récemment et a un tir décent sur une feuille blanche contre Newcastle United. On pourrait également faire la même chose pour Martin Dubravka. Ce match pourrait finir sans but.

Bournemouth a remporté une victoire à Stamford Bridge la semaine dernière pour sortir de son horrible série de cinq défaites consécutives. Les Cherries peuvent-ils battre Burnley à domicile? C'est un match qui pourrait voir une feuille blanche pour l'un ou l'autre gardien de but. Nick Pope et Aaron Ramsdale sont tous deux des options viables.

Défenseurs

Les défenseurs de Crystal Palace et de Newcastle United devraient figurer en tête de votre liste cette semaine. Martin Kelly, Jetro Willems, Fabian Schar et Federico Fernández sont disponibles à prix d'aubaine.

John Lundstram a récompensé ses propriétaires de FPL avec un score à deux chiffres la semaine dernière. Il a un match difficile à l'extérieur cette semaine, mais pourrait encore obtenir des points d'attaque.

Aston Villa se bat contre la relégation et malgré son mauvais bilan défensif, on pourrait regarder Matt Target, un arrière offensif qui est disponible à un prix vraiment attractif. Il affrontera également son ancien côté, Southampton. Il est sur quatre cartons jaunes cependant.

Matt Doherty, Lewis Dunk, Diego Rico, Aaron Wan-Bissaka et Frédéric Guilbert sont également des choix décents cette semaine.

Milieux de Terrain

Tottenham Hotspur vs Chelsea devrait être un match de bout en bout avec un grand potentiel d'attaque des deux côtés. Son Heung-min pourrait briller. Dele Alli est également une excellente option. Ils ont tous deux en moyenne plus de 7,5 points sous Jose Mourinho.

Jack Grealish et James Ward-Prowse ont tous deux un bon potentiel d'attaque en tant qu'hôte d'Aston Villa Southampton.

Manchester City affrontera Leicester City à domicile cette semaine. Ce ne sera pas facile mais Kevin De Bruyne et Raheem Sterling peuvent bien faire. Kevin De Bruyne l'a absolument écrasé la semaine dernière et s'il est sur la chanson, on s'attendrait à un autre solide retour pour le Belge.

Anthony Martial n'est guère le choix le plus fiable. Cependant, de temps en temps, il retourne un score énorme. Watford à l'extérieur pourrait bien être l'un de ces matchs. Daniel James pourrait également être envisagé.

Richarlison pourrait être un excellent choix cette semaine. Arsenal passe encore un moment incertain avec sa situation managériale et pourrait s'effondrer vers une autre défaite avec ou sans un nouveau manager en charge. Le brazillien est l'homme idéal pour profiter pleinement de la situation.

Grévistes

Aston Villa a concédé le plus de tirs dans la surface au cours des quatre derniers matchs, ce qui est une excellente nouvelle pour les propriétaires de Danny Ings. Southampton aura besoin de lui pour tirer pour obtenir un résultat à Villa Park.

Marcus Rashford a un match fantastique cette semaine et il est l'un des choix les plus remarquables cette semaine. Watford devrait fournir de nombreuses opportunités à Rashford d'obtenir un retour d'attaque ou plus.

Harry Kane et Tammy Abraham pourraient tous deux figurer parmi les buts. Tottenham a remporté ce match particulier 3-1 la saison dernière avec Harry Kane pour un but. Kane a marqué quatre buts en dix matches contre Chelsea. D'un autre côté, la défense fragile de Tottenham est prometteuse pour les propriétaires de Famm de Tammy Abraham.

Raul Jimenez et Teemu Pukki s'affrontent dans un match qui devrait voir quelques buts. Leurs propriétaires de FPL espéreront d'eux quelques points solides. Jimenez ne fait pratiquement jamais de blanc et obtient souvent des passes décisives également.

Malgré jouer à Manchester City, on ne peut jamais compter Jamie Vardy. Il pourrait très facilement marquer un but.

Choix de capitaine de Premier League Fantasy

Kevin De Bruyne, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Son Heung-min

Fantasy Premier League: les meilleurs choix

Marcus Rashford (9,1 £)

Kevin De Bruyne (10,3 £)

Raheem Sterling (11,8 £)

Son Heung-min (10,10 £)

Jack Grealish (6,2 £)

Raul Jimenez (7,5 £)

Anthony Martial (7,7 £)

Danny Ings (6,4 £)

Harry Kane (10,9 £)

Richarlison (7,9 £)

