Fantasy Premier League Gameweek 22 Aperçu

MANCHESTER, ANGLETERRE – 07 JANVIER: Marcus Rashford de Manchester United part après le match de demi-finale de la Coupe Carabao entre Manchester United et Manchester City à Old Trafford le 07 janvier 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Tom Purslow / Manchester United via .)

Fantasy Premier League Gameweek 22 voit le retour de la Premier League après l’action de la FA Cup la semaine dernière. Avec la fenêtre de transfert de janvier ouverte, les choses pourraient devenir assez délicates ce mois-ci. Lisez la suite pour quelques conseils sur la façon d’aborder cette semaine de jeu et au-delà. N’oubliez pas, une double semaine de jeu arrive très bientôt (Gameweek 24) pour Liverpool et West Ham United. Ne manquez pas non plus la date limite du vendredi soir.

Fantasy Premier League Gameweek 22 choix

Gardiens de but

Kasper Schmeichel est le gardien de but le plus performant de la FPL. Un match à domicile pour Leicester City cette semaine lui offre une opportunité de blanchir les buts. Cependant, il est confronté à un Danny Ings en forme, de sorte que les draps propres sont définitivement en danger.

Dean Henderson a également un bon coup de filet. Cependant, West Ham semble bien amélioré sous leur nouveau manager David Moyes.

Rui Patricio semble être le meilleur pari pour une feuille blanche cette semaine. Il ne détient actuellement que 10,5% du capital, ce qui pourrait constituer un bon différentiel.

Avec leur double semaine de jeu imminente, Alisson pourrait également entrer en lice. Le Brazillian a gardé cinq draps propres d’affilée. Même avec un voyage difficile à Tottenham Hotspur cette semaine, il reste un choix solide.

Défenseurs

Ricardo Pereira, Çaglar Söyüncü, Jonny Evans et Ben Chilwell sont tous des options décentes du côté de Leicester City. Chilwell a profité d’un transport de monstre contre les adversaires de cette semaine dans la semaine de jeu dix avec 19 points. Comme mentionné précédemment, Danny Ings pourrait se révéler être une épine pour les ambitions de Leicester d’une feuille blanche cette semaine. Par conséquent, les propriétaires de Pereira et Chilwell espéreront de bons points d’attaque de leur part.

John Lundstram et George Baldock sont de bonnes options de Sheffield United car ils accueillent les Hammers.

Matt Doherty devrait être fortement pris en considération cette semaine alors qu’il affronte un Newcastle United timide. Wolverhampton Wanderers n’a pas gardé de feuille blanche au cours des six derniers matches.

Malgré le match difficile, Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson peuvent encore briller cette semaine. Liverpool est dans une forme incroyable et il y aura également une double semaine de jeu.

Djibril Sidibé semble se porter plutôt bien tard pour Everton. Il faut cependant faire très attention à faire confiance aux Toffees. De plus, il n’est pas non plus conseillé de sous-estimer Brighton qui a gagné à Arsenal et a également menacé Tottenham à l’extérieur.

Milieux de Terrain

Anthony Martial est un choix fantastique cette semaine contre Norwich City à domicile. Le Français a réussi un gros coup lors de son dernier match à domicile contre Newcastle United avec 15 points. Ses propriétaires de FPL seront ravis s’il peut reproduire cela cette semaine. Des Canaries, Todd Cantwell mérite également attention. Manchester United a connu un match de Coupe de Ligue en milieu de semaine désastreux contre Manchester City, ce qui pourrait rendre ses défenseurs un peu fatigués, surtout si peu de temps après la période festive mouvementée.

La ville d’Aston Villa, ravagée par des blessures, a accueilli Manchester City cette semaine dans un match qui pourrait tourner mal pour les Villans. Kevin De Bruyne et Raheem Sterling ont tous deux commencé mardi soir, mais sans match en milieu de semaine, il semble peu probable qu’ils se reposent pour ce match.

Chelsea a eu du mal à domicile cette saison. Ils ont perdu les deux derniers matchs à domicile contre Southampton et Bournemouth. Cependant, une belle apparence contre Burnley en difficulté devrait inciter les gestionnaires de FPL à considérer les goûts de Mason Mount et Willian.

Richarlison devrait également être un choix décent cette semaine. Il est toujours une grande menace pour Everton.

James Maddison est un excellent choix de Leicester cette semaine. Il a marqué un coup franc fantastique au match retour plus tôt dans la saison.

Sadio Mané a récemment remporté le prix du joueur africain de l’année de la CAF et tentera de célébrer cela avec une bonne performance aux Spurs. Il a devancé son coéquipier Mohamed Salah pour le prix qui l’a remporté les deux dernières fois. L’Egyptien cherchera-t-il à surpasser son coéquipier africain cette semaine un peu plus que la normale à cause de cela?

Grévistes

Jamie Vardy a marqué un tour du chapeau contre Southampton dans cette fameuse déroute 9-0. Ses propriétaires de FPL s’attendront à le voir marquer et célébrer la naissance de sa fille nouveau-née.

Marcus Rashford a un match fantastique cette semaine et il est l’un des choix les plus remarquables cette semaine.

Gabriel Jesus et Sergio Aguero ont tous deux été confrontés à Manchester United en milieu de semaine. Est-ce que l’un d’eux commencera cette semaine contre Aston Villa?

Tammy Abraham pourrait bien faire contre les bordeaux. Cependant, il a blanchi lors des deux derniers matchs à domicile.

Raúl Jiménez, Dominic Calvert-Lewin et Troy Deeney méritent également d’être pris en considération.

Choix de capitaine de Premier League Fantasy

Jamie Vardy, Kevin De Bruyne, Marcus Rashford, Raheem Sterling et James Maddison.

Fantasy Premier League: les meilleurs choix

Jamie Vardy (10,0 £)

Marcus Rashford (9,1 £)

Kevin De Bruyne (10,6 £)

Raheem Sterling (11,8 £)

James Maddison (7,7 £)

Anthony Martial (7,9 £)

Tammy Abraham (7,8 £)

Richarlison (8,0 £)

John Lundstram (5,1 £)

Raúl Jiménez (7,5 £)

Photo principale

Intégrer à partir de .