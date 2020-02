Fantasy Premier League Gameweek 28 Aperçu

Jamie Vardy (9) de Leicester City réagit après une chance manquée au but lors du match de Premier League entre Leicester City et Manchester City au King Power Stadium de Leicester le samedi 22 février 2020. (Photo de Jon Hobley / MI News / NurPhoto via .)

Fantasy Premier League Gameweek 28 n’a que huit matchs, ce qui signifie que quatre équipes n’ont pas de match cette semaine. Lisez la suite pour découvrir l’identité de ces équipes et la meilleure stratégie à adopter pour cette semaine de jeu. N’oubliez pas, la date limite est le vendredi de cette semaine.

Fantasy Premier League Gameweek 28 choix

Gardiens de but

Sheffield United est l’une des équipes sans match cette semaine. Donc, pour les détenteurs de Dean Henderson, cela pose un dilemme. De nombreux gestionnaires de FPL ont un gardien non partant sur le banc. S’ils veulent obtenir un remplacement pour la semaine de jeu 28 uniquement, il n’y a pas d’options de feuille blanche sûres parmi lesquelles choisir.

On pourrait regarder Kasper Schmeichel, qui affrontera le dernier club de Norwich City. Leicester City devrait pouvoir gagner à Carrow Road et il y a certainement une chance décente d’une feuille blanche.

Ensuite, il y a Mathew Ryan qui a Crystal Palace à la maison. Cependant, il n’a pas gardé la feuille blanche au cours des sept dernières semaines de match.

Le gardien de but le plus performant du FPL Nick Pope devrait également être pris en considération. Burnley affronte Newcastle United à St. James’s Park, où il pourrait remporter la victoire avec une feuille blanche.

Si l’on a des unités qui traînent, Alisson est toujours un excellent choix.

Défenseurs

Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson et Virgil van Dijk sont tous des options fantastiques à Watford.

Ricardo Pereira peut retourner des points défensifs et offensifs cette semaine pour Leicester City. Il devrait être considéré avec attention.

Matt Doherty, Ben Chilwell et Patrick van Aanholt méritent également d’être examinés.

Milieux de Terrain

Mohamed Salah est le choix hors concours cette semaine sans aucun doute. L’Egyptien est en pleine forme et a menacé de relégation Watford cette semaine. Sadio Mané est également une excellente option.

James Maddison n’a pas été en grande forme mais affronte son ancien côté de Norwich City cette semaine. Peut-il revenir au retour de points solides? Harvey Barnes, Ayoze Pérez et Youri Tielemans méritent également d’être examinés.

Bruno Fernandes a pris un très bon départ à Manchester United. Il a retourné 14 points la semaine dernière et avait l’air assez impressionnant. Everton loin est un appareil difficile, mais les caramels sont à peine étanches à l’arrière. Fernandes pourrait accumuler un autre grand coup dans ce match.

Depuis Everton, Richarlison est en bonne forme. Il joue d’avance sous Carlo Ancelotti et a également marqué des buts. Il faut considérer le brazillien pour cette semaine définitivement

Grévistes

En l’absence de matches pour les attaquants de Manchester City et d’Arsenal, de nombreux managers du FPL doivent comparer ou vendre des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang et Sergio Aguero. Jamie Vardy ne tire pas tardivement. En fait, la dernière fois qu’il a marqué, c’était il y a dix semaines de jeu. Il était tellement en avance sur tout le monde dans les classements, mais Aubameyang le rattrape maintenant. Vardy retrouvera-t-il ses chaussures de marque cette semaine à Norwich City, qui fuit. Ses propriétaires de FPL se tourneront certainement vers lui pour livrer.

Danny Ings a marqué 15 buts cette saison et a un très beau match cette semaine à West Ham United. Southampton est mieux loin de chez lui, donc Ings devrait pouvoir trouver le filet cette semaine.

Raúl Jiménez est une option décente chaque semaine et cette semaine, il est absent pour fuir Tottenham Hotspur. Il n’a pas quitté le banc lors du match de Ligue Europa à l’Espanyol, donc il devrait être frais.

Roberto Firmino, Dominic Calvert-Lewin et Callum Wilson méritent également d’être pris en considération.

Choix de capitaine de Premier League Fantasy

Mohamed Salah, Jamie Vardy et Sadio Mané

Fantasy Premier League: les meilleurs choix

Mohamed Salah (12,8 £)

Sadio Mané (12,4 £)

Jamie Vardy (9,7 £)

Trent Alexander-Arnold (7,7 £)

Richarlison (8,3 £)

Danny Ings (7,1 £)

Roberto Firmino (9,7 £)

Raúl Jiménez (7,9 £)

James Maddison (7,4 £)

Ricardo Pereira (6,3 £)

