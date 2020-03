Fantasy Premier League Gameweek 29 Aperçu

Londres, ANGLETERRE – 23 février: les joueurs d’Arsenal Nicolas Pepe, Hector Bellerin et le buteur Pierre-Emerick Aubameyang célèbrent le but vainqueur lors du match de Premier League entre l’Arsenal FC et l’Everton FC à l’Emirates Stadium le 23 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Mark Leech / Hors jeu / Hors jeu via .)

Fantasy Premier League Gameweek 29 est presque sur nous avec une touche tardive.

Donc, nous allons avoir une Double Gameweek dans Gameweek 29 avec les appareils suivants-

Arsenal contre West Ham

Manchester United contre Manchester City

Manchester City v Arsenal

Cependant, sera-ce une bonne idée d’opter pour les doubles joueurs? Continuez à lire pour le découvrir.

Fantasy Premier League Gameweek 29 choix

Manchester City

Les deux équipes qui jouent deux fois cette semaine ont leurs problèmes respectifs. Manchester City joue tous les trois ou quatre jours depuis un certain temps maintenant et cela continuera tout au long de ce mois. Ils se rendront à Old Trafford pour le derby de Manchester le 8 et accueilleront ensuite Arsenal le 11. Les hommes de Pep Guardiola affronteront ensuite Burnley le 14 et auront ensuite le plus important affrontement de la Ligue des Champions contre le Real Madrid le 17. Il y aura forcément une rotation. Donc, choisir les bons joueurs de Manchester City sera un vrai défi.

Kevin De Bruyne est certainement le meilleur choix des Citizens. Il a entamé les dix derniers matches de Premier League. Compte tenu de l’importance des deux matches de cette semaine de jeu, il devrait commencer les deux. Le Belge était un remplaçant contre Aston Villa en finale de la Coupe de la Ligue et pourrait également se reposer pour le match de la FA Cup. On pourrait envisager Guardiola le reposant contre Burnley en préparation du Real Madrid. Le risque de blanchisserie est faible. Il ne faut donc pas risquer de choisir un défenseur ou un gardien de but. Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez et Raheem Sterling sont tous des options valables, mais commenceront-ils les deux matchs?

Arsenal

Arsenal, quant à lui, a été éliminé de la Ligue Europa. Mikel Arteta devrait être en mesure de choisir son meilleur XI disponible pour chaque match d’ici la fin de la saison. Sur la base des derniers alignements choisis par l’Espagnol, ce qui suit semble être son alignement préféré –

Bernd Leno, Hector Bellerin, David Luiz, Shkodran Mustafi, Bukayo Saka, Granit Xhaka, Daniel Ceballos, Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Nicolas Pépé.

Cependant, Arteta choisira-t-il une telle gamme d’attaquants à son retour à l’Etihad? Pierre-Emerick Aubameyang est sans aucun doute le meilleur choix des artilleurs. Il est l’homme principal d’Arsenal et devrait avoir de la joie contre West Ham United à domicile. Les Hammers ont concédé neuf buts lors de leurs trois derniers déplacements à l’extérieur.

Nicolas Pépé a également été en forme décente et il devrait être considéré avec attention. Son étiquette de prix pourrait rebuter certains gestionnaires FPL mais l’Ivoirien pourrait être un grand différentiel cette semaine. Bukayo Saka pourrait également être un botté bon marché.

Le meilleur des joueurs uniques

Il y a quelques montages juteux à considérer cette semaine. Liverpool est sous le choc de défaites consécutives et voudra qu’une grosse victoire rebondisse. Bournemouth à la maison devrait être un accessoire confortable pour les rouges. Mohamed Salah était un remplaçant contre Chelsea en FA Cup et devrait donc commencer celui-ci. Il a le potentiel de devenir grand dans ce match. Trent Alexander-Arnold était complètement reposé pour la FA Cup et devrait donc commencer celle-ci. Il pourrait blesser les cerises.

Wolverhampton Wanderers est en superbe forme et a remporté ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils ont également marqué 12 buts lors de ces quatre matches. Diogo Jota est chaud en ce moment avec six buts à ses trois derniers départs. Il a faim de buts et joue exceptionnellement bien. Le Raúl Jiménez, toujours fiable, fournit également des points solides. Matt Doherty a également retourné des scores à deux chiffres lors des deux derniers matches. Cela semble inquiétant pour Brighton et Hove Albion cette semaine à Molineux. Adama Traoré a subi une blessure à l’épaule contre Tottenham Hotspur, donc des questions demeurent sur sa forme physique.

Leicester City n’a pas réussi à gagner un match en Premier League depuis plus d’un mois maintenant. Compte tenu de leur position au classement, cela semble vraiment étonnant. Jamie Vardy n’a plus marqué depuis longtemps et James Maddison a également perdu la forme. Aston Villa, menacée de relégation, leur rend visite cette semaine. Les Villans viseront les trois points de ce derby des Midlands. Cependant, un derby pourrait simplement raviver les renards et ils pourraient également réaliser une solide performance. Jack Grealish devra faire avancer Aston Villa pour qu’il réussisse.

Choix de capitaine de Premier League Fantasy

Pierre-Emerick Aubameyang, Kevin De Bruyne et Mohamed Salah.

Fantasy Premier League: les meilleurs choix

Pierre-Emerick Aubameyang (11,0 £)

Kevin De Bruyne (10,7 £)

Mohamed Salah (12,8 £)

Sergio Aguero (11,9 £)

Nicolas Pépé (9,2 £)

Danny Ings (7,2 £)

Raúl Jiménez (8,0 £)

James Maddison (7,5 £)

Diogo Jota (6,3 £)

Matt Doherty (6,2 £)

