Farke accuse Norwich d’être «doux» après avoir perdu contre les Wolves.

Date de publication: dimanche 23 février 2020 6:16

Daniel Farke a accusé ses joueurs de Norwich City d’être “doux” après avoir a perdu 3-0 contre les Wolves dimanche.

Norwich sont à la recherche d’un retour immédiat au championnat et ont maintenant passé 562 minutes sans but de jeu ouvert.

“Nous avons bien commencé ce match et avons été sur le pied avant pendant 20 minutes, mais je n’étais pas satisfait de notre physique dans le dernier tiers”, a déclaré Farke.

«Lorsque vous êtes aussi dominant au début d’un match, vous créez tellement de bonnes situations que vous devez vous récompenser en marquant un but.

“Mais nous avons perdu trop de duels offensifs, et nous avons eu notre leçon quand il est allé 1-0, plus ou moins avec la première fois qu’ils étaient dans notre moitié.”

Bien que Norwich reste à sept points de la sécurité, Farke insiste sur le fait qu’il “ne ferme pas le livre cette saison”.

Mais il a besoin de plus de ces joueurs, ajoutant: «Vous devez donner votre vie avec chaque duel et j’ai eu le sentiment que parfois nous étions un peu mous et effrayés.

«Nous devons être gourmands pour gagner le duel et incroyablement vifs. Vous devez être convaincu et ne pas avoir peur. Je pense que cela nous manquait et je suis déçu de ce fait. “

