Farke claque l’affichage “ doux ” de Norwich mais refuse de jeter l’éponge

Date de publication: dimanche 23 février 2020 5h53

L’entraîneur-chef de Norwich, Daniel Farke, a admis que son équipe était «douce et effrayée» alors qu’elle avait subi une défaite 3-0 contre les Wolves dimanche.

Ayant commencé comme le plus brillant des deux côtés à Molineux, le bon travail des Canaries s’est effondré lorsque Diogo Jota a filé dans la surface et a tiré le ballon à travers les jambes de Tim Krul et.

De là, la résistance de Norwich a été brisée et Jota a fait 2-0 – en plus de marquer son cinquième but en deux matches – avec son deuxième effort avant la mi-temps.

Jota aurait pu en avoir un troisième mais après que son tir ait touché le poteau, c’était Raul Jimenez qui avait avalé le rebond pour ajouter de la misère à l’après-midi des visiteurs.

Farke a déclaré après le match: “Nous avons bien commencé ce match et avons été sur le pied avant pendant 20 minutes, mais je n’étais pas satisfait de notre physique dans le dernier tiers.

«Lorsque vous êtes aussi dominant au début d’un match, vous créez tellement de bonnes situations que vous devez vous récompenser en marquant un but.

“Mais nous avons perdu trop de duels offensifs, et nous avons eu notre leçon quand il est allé 1-0, plus ou moins avec la première fois qu’ils étaient dans notre moitié.”

Malgré Norwich restant sept points à la dérive de la sécurité et sans un but de jeu ouvert en 562 minutes, Farke insiste sur le fait qu’il “ne ferme pas le livre cette saison”.

Mais il a besoin de plus de ces joueurs, ajoutant: «Vous devez donner votre vie avec chaque duel et j’ai eu le sentiment que parfois nous étions un peu mous et effrayés.

«Nous devons être gourmands pour gagner le duel et incroyablement vifs. Vous devez être convaincu et ne pas avoir peur. Je pense que cela nous manquait et je suis déçu de ce fait. “

Vendredi, Norwich affrontera Leicester à Carrow Road.

Le patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, était quant à lui ravi de la façon dont son équipe contrôlait les procédures.

Cependant, il avait quelques conseils à donner à Jota alors qu’il continuait sa séquence de forme.

