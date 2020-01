Farke espère que la victoire en FA Cup renforcera les espoirs de survie de Norwich

Date de publication: samedi 25 janvier 2020 6:23

Norwich Le patron Daniel Farke a salué les rares progrès des Canaries dans le cinquième tour de la FA Cup et a insisté sur le fait que cela pourrait donner une impulsion majeure à leur combat de survie de haut vol.

Les buts de Grant Hanley et Josip Drmic en deuxième demie Victoire 2-1 à Turf Moor sur un côté de Burnley qui s’est redonné espoir grâce à une frappe de 72e minute d’Erik Pieters.

Malgré sept changements apportés à la défaite malchanceuse de son équipe à Tottenham, Farke a souligné l’importance de la progression de son équipe à ce stade de la compétition pour la première fois depuis 2012.

Farke a déclaré: «Mon sentiment est que cela pourrait avoir une influence vraiment positive sur la ligue parce que c’est bon pour le rythme et la confiance des joueurs qui n’ont pas été aussi impliqués ces dernières semaines.

«C’est une autre grande victoire à l’extérieur après une performance de très haut niveau contre Tottenham avec un résultat malchanceux, nous allons donc totalement dans la bonne direction.

«Nous avons réussi à amener ce résultat serré au-dessus de la ligne de manière cool et calme. Nous n’avons jamais eu le sentiment qu’il y aurait un égaliseur, et c’était à cause de notre concentration et de notre discipline. »

Farke a indiqué qu’il continuerait de compter sur son équipe actuelle pour le reste de la campagne après avoir admis qu’il y avait peu d’espoir de se renforcer dans le reste de la fenêtre de transfert.

Il a ajouté: “Je ne peux pas prédire ce qui va se passer, mais en réalité, je ne m’attends à aucune entreprise parce que nous n’avons pas l’argent à dépenser pour attirer des joueurs de qualité.

“Nous n’avons pas seulement besoin de plus de corps, nous avons besoin de joueurs qui peuvent vraiment nous aider à nous améliorer. Les joueurs sont chers de toute façon, mais dans la fenêtre de transfert de janvier, c’est encore plus compliqué. »

Sean Dyche a défendu sa décision d’apporter cinq changements à l’équipe qui a gagné à Manchester United en milieu de semaine et a déploré l’incapacité de son équipe à tenter sa chance.

Dyche a déclaré: «La première mi-temps était un peu ding-dong et dans la seconde mi-temps nous avons soufflé et soufflé mais nous n’avons pas pu trouver la qualité dont nous avions besoin, et nous avons laissé deux buts doux.

«C’étaient de bons changements. Ce sont de bons joueurs et ils ont besoin de jouer au football. Je pensais que nous serions forts aujourd’hui et j’étais vraiment confiant avec le déroulement de la semaine.

“C’est décevant parce qu’à la fin de la journée, la seule chose que nous n’avons pas eue ici est une course de coupe vraiment forte, et je pensais qu’entrer dans ce match était tellement bon.

“Mais c’est juste de la logique. Il ne s’agit pas de la FA Cup – j’ai passé de très bons moments dans la coupe en tant que joueur – mais la Premier League est si puissante maintenant et notre rôle est si important. »