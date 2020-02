Farke lance un cri de ralliement alors que la victoire sur Leicester donne à Norwich une lueur d’espoir

Date de publication: vendredi 28 février 2020 10:50

Daniel Farke a appelé ses joueurs à être courageux alors que Norwich continue de pousser pour une grande évasion de la zone de relégation.

Norwich reste ancré au pied de la table malgré sa victoire 1-0 à Leicester, troisième place, vendredi soir, mais Farke ose rêver de pouvoir sortir de la zone de largage.

Le manager a fait l’éloge de la performance de son duo d’arrière Max Aarons et Jamal Lewis, qui se sont combinés pour que ce dernier marque le but vainqueur.

“Je suis assez fier”, a déclaré Farke à BBC Sport. «Nous jouons dans la meilleure ligue du monde et avons joué contre l’une des meilleures équipes de la ligue et pour obtenir une feuille blanche et une victoire méritée, nous pouvons être assez fiers. C’est un résultat incroyable.

“[The goal] était un objectif bien mérité car l’année a été difficile pour Jamal à cause du sortilège et il a dû attendre pour revenir sur le côté. C’était son premier but en Premier League et bien mérité.

«Mes deux arrières latéraux étaient au sommet de leur jeu aujourd’hui. J’ai besoin que mes arrières soient incroyablement courageux.

«Une victoire est toujours bonne pour l’humeur et la confiance, mais je ne suis pas sur la lune aujourd’hui. Il était important que nous soyons au sommet de notre art pour obtenir des points car nous sommes les outsiders de cette ligue.

«Il y a plus de 20 points, voyons jusqu’où nous pouvons aller. Nous serons courageux et voyons quel peut être le résultat. »

Il a poursuivi son cri de ralliement à Sky Sports: «Nous devons continuer. Je suis heureux et ravi aujourd’hui.

“Lorsque vous travaillez avec l’unité, avec l’unité, avec un grand esprit combatif, avec une bonne approche tactique … alors vous avez une chance partout où vous allez.”

