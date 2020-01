Farke révèle un coup de blessure pour Norwich alors que Pukki reste sur la touche

Date de publication: vendredi 10 janvier 2020 3:10

L’entraîneur-chef de Norwich Daniel Farke sera à nouveau privé de l’attaquant vedette Teemu Pukki voyage à Manchester United samedi.

Pukki a subi une tension aux ischio-jambiers lors du match nul contre Crystal Palace le jour du Nouvel An et avait déjà subi une blessure à l’orteil, bien que Farke ait suggéré que l’attaquant pourrait revenir à temps pour la visite de Bournemouth le 18 janvier.

Le patron de Norwich a déclaré à propos du joueur de 29 ans: “J’espère qu’à tout moment de la semaine prochaine, il se joindra à nous lors de l’entraînement en équipe, et je suis assez confiant qu’il sera disponible pour le match de Bournemouth.”

L’international finlandais a marqué neuf buts en 21 matches de Premier League jusqu’à présent cette saison.

Norwich reste ancré au pied de la table de la Premier League, à sept points de la sécurité, mais est invaincu lors de ses trois derniers matches avant le déplacement à Old Trafford.

L’adolescent Adam Idah a réussi un triplé lors de la victoire 4-2 de la FA Cup au troisième tour à Preston à la place de Pukki, mais Farke tenait à faire preuve de prudence quant à l’impact potentiel du joueur de 18 ans.

Lorsqu’on lui a demandé si Idah pouvait figurer, Farke a déclaré: «Nous verrons.

«Nous avons un peu de mal avec les blessures de nos options d’attaquant principal avec Teemu Pukki et Josip Drmic. Et Dennis Srbeny nous a quittés, donc bien sûr Adam Idah est une bonne option pour nous.

“Sans aucun doute, il a très bien fait à Preston dans le match de coupe.”

À propos de la possibilité de changer le système de jeu en l’absence de Pukki, le patron des Canaries a déclaré: «Eh bien, bien sûr, c’est crucial lorsque l’un de vos principaux joueurs n’est pas disponible.

“C’est la même chose pour Barcelone quand Messi n’est pas disponible. C’est encore une tâche énorme pour eux, donc encore plus pour nous sans aucun doute.

“Mais nous ne comptons pas sur un seul joueur, donc nous ne pouvons pas changer toute une philosophie et une idée de jouer et comment nous voulons travailler juste à cause d’un seul joueur.

«Il peut toujours être ce joueur parfois, il peut s’agir d’une maladie ou d’une blessure, il est donc très important que tous soient parfois prêts à jouer à notre manière lorsqu’il n’est pas disponible.

«Cela change un peu en termes de personnel parce qu’un joueur comme Adam Idah ou Josip Drmic – ils sont tous différents de Teemu et leurs mouvements sont différents. Et leurs coéquipiers devront s’adapter un peu plus aux différents styles, mais nous ne changerons pas notre style en général. »