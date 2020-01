Fasano-Sorrento 1-2, Bonanno show et rossoneri à -1 du haut. 18e bénéfice consécutif

FASANO (BR). Au stade “Vito Curlo” sur le terrain l’avance de la 21e journée du championnat de Serie D groupe H entre Ville de Fasano et Sorrento Calcio. Les hôtes veulent revenir à la victoire après une période compliquée, deux nuls et deux défaites lors des quatre derniers matchs pour les hommes de Laterza. Les Rossoneri affichent plutôt une séquence positive de dix-sept matchs et, malgré l’épidémie de grippe qui a compliqué le travail de Maiuri cette semaine, ils ne veulent certainement pas s’arrêter dans les Pouilles.

FASANO AVANTI, OPPORTUNITÉ VITALE PUIS ÉGALE

Équilibre dans les premières minutes, très peu d’occasions de marquer, puis à 13 ‘la première occasion est venue pour les hôtes. Prinari ramasse un bon ballon et à distance moyenne tente de surprendre le gardien de but, un ballon qui siffle près du poteau de but défendu par Semertzidis. Prélude à l’avantage du biancazzurri qui arrive 60 ”plus tard. Échappez-vous à droite Forbes, centre parfait dans la zone pour la tête de Titarelli qui ne laisse aucune place au gardien Rossoneri. A 20 ‘, l’auteur du but de l’avantage des Pouilles tente à nouveau, tentative à distance désamorcée par Semertzidis. Cinq minutes plus tard, Suma donne à Vitale une opportunité incroyable pour le match nul, rejeté de manière incertaine mais le milieu de terrain Rossoneri glisse au moment du tir et ne cadre pas le but. Peu de temps après la demi-heure de jeu, les invités sont arrivés à un nul: une belle triangulation dans la zone entre Bonanno et La Monica, cette dernière ne se trompant pas devant Suma. Dernière opportunité de la première mi-temps aux pieds de Prinari, placée dans une zone rejetée par l’extrême défenseur de Sorrente.

Ph Sorrento, but contre Fasano

CHANGER ET PUIS ENCORE SORRENTO

Début de récupération toujours au nom de l’équilibre, les hôtes tentent de faire pencher la balance de leur côté en faisant quelques changements, à l’intérieur de Corvino et Serri. Malgré les changements, Sorrento cherche toujours le moyen de marquer la première opportunité utile. A 15 ‘Centre de Cacace depuis la droite et tir décisif de Bonanno, but et passe pour lui aujourd’hui. L’attaquant des Rossoneri se réjouit de dédier le filet au fils nouveau-né Giovanni. Coup dur pour les Pouilles qui tentent de réagir mais sans chance particulière. Parmi les rangs Rossoneri, nous voyons Costantino, qui a succédé à Cassata, car le biancazzurri Bernardini prend le contrôle de Titarelli.

Ph Sorrento, contre Fasano

SORRENTO SANS FREINS, 18ÈME UTILE ET PROCHE DU HAUT

Il repousse la formation à domicile en finale, à 78 ‘sur un coup de pied placé par la limite Corvino frappe la barre transversale au complet, une déviation de l’adversaire numéro un est également décisive, le meneur de jeu se répète peu de temps après avec un tir du bord qui siffle à côté du poteau. Proteste en 86 ‘pour un but annulé par Cavaliere, le joueur de biancazzurro est évalué en position de hors-jeu. Après six minutes de récupération, le coup de sifflet final arrive, les garçons de Maiuri célèbrent, remportant le dix-huitième bénéfice consécutif et passant momentanément à la deuxième place. Performances importantes dans une course disputée et équilibrée.

