Fassone: «Je suis consultant et je rêve d’un club étranger. Inter Milan? Mieux deux étapes distinctes. Arrêtez-vous au Fair Play UEFA! | Primapagina

L’ancien PDG de la Milan et ex-cadre de Inter-Juve et Napoli, Marco Fassone, il est revenu pour parler, accordant une interview à Tuttosport, du moment actuel du football italien suite à l’urgence du coronavirus.

JOB – “Je suis actuellement consultant pour ceux qui investissent dans le monde du football et les banques, les fonds, les acquisitions et les financements ont également coupé les moteurs en attendant de comprendre ce qui va se passer dans le monde”.

LE MARCHÉ ÉCONOMIQUE BUDGÉTAIRE – “Après avoir lu la proposition de Galliani, qui est très fascinante, je lui ai également envoyé un message. Je suis d’accord avec lui que le football doit maintenant s’arrêter et reprendre en août ou septembre, mais le nœud de sa proposition est le marché. été: les équipes ne pouvaient pas fonctionner afin de ne pas fausser les valeurs. Le problème est que si vous déplacez le marché à la fin de l’année, il est impossible pour les entreprises de réparer les cas endommagés par le virus. Déplacer le marché trop loin, beaucoup manqueraient le “L’oxygène. Le système économique des clubs est en danger et beaucoup devront se rendre sur le marché en été pour compenser les pertes en vendant leurs joueurs.”

UEFA FAIR PLAY – “Des mesures structurelles doivent être mises en place: le fair-play de l’UEFA doit avoir une sorte d ‘”année libre”, c’est-à-dire que le budget de cette saison ne doit pas être calculé pour l’admission aux Coupes. De plus, les conditions de participation aux prochaines ligues de la Fédération de Football doivent être revues: car, avec les budgets actuels, il est impossible pour beaucoup de les respecter “.

ALLIAGE FAIBLE – “Déçu? De la faiblesse de la Ligue de Serie A en tant qu’institution. Aux yeux d’un observateur externe comme je le suis en ce moment, je suis désolé pour la perception d’une Ligue à la merci de tant d’idées et de pensées différentes à l’étranger dont ils ne rêvent même pas.” pour lancer un débat comme celui qui s’est déroulé en Italie ces dernières semaines. C’est pourquoi les investisseurs se tournent vers l’Espagne, l’Angleterre et l’Allemagne “.

STADE INTER ET MILAN – “Pendant la période où j’étais PDG de Milan, j’avais poursuivi une stratégie différente car à l’époque, nous pensions, en accord avec la municipalité, que Milan était la première ville italienne prête à avoir deux grands stades avec un tout série d’avantages pour la ville et pour les deux clubs. Il est clair que le choix de construire un stade commun permet aux deux clubs de dépenser moins et cela a aussi sa propre logique. Au lieu de cela, je pense toujours aujourd’hui qu’une entreprise aurait dû rester à San Siro qui, avec peu de précautions liées à la réduction de capacité, pourrait encore être parfaitement fonctionnel, alors que l’autre était censé construire un nouveau stade, et Milan a trois ou quatre zones qui se prêtent très bien dans ce sens. administrateur, je préférerais avoir mon propre stade, en propriété ou en concession, mais à ne partager avec personne “.

À L’ÉTRANGER – “Si je rêve d’une expérience à l’étranger? Oui, et ce serait l’achèvement de ma carrière. Quelques propositions me sont venues au cours de cette période, mais finalement elles n’étaient pas les bonnes pour moi. Mais l’idée est là.”