“Fast and Furious 9”: que signifie le collier de Toretto dans “F9”? | Letty | Brian | nnda nnlt Off Side

Cette année, un nouveau film de “The Fast Saga” La série de films de «Rapide et furieux”A commencé dans le 2001 avec les acteurs vin Diesel et Paul Walker, et a évolué au fil des ans d’un film sur les courses de rue pour devenir une énorme franchise d’action. Maintenant, “Furieux 9”Frappera les théâtres du monde entier avec une nouvelle aventure de Dominic Toretto et son équipe qui fera tout son possible pour garder leur famille ensemble.

Dans les avancées récentes qui ont été partagées dans le film, au-delà du retour miraculeux de Han des morts et de l’apparition d’un nouveau membre de la famille Toretto, beaucoup ont réalisé que la bande-annonce met un accent particulier sur le col de Dominique, qui se comporte depuis le début de la franchise dans le 2001.

Dans le cadre de la campagne promotionnelle de “Furieux 9”, Le collier de Soleil Il a été vu sur le devant de certaines affiches et même dans le miroir de la voiture du protagoniste. De plus, dans la première bande-annonce, il semble que Letty porte le célèbre collier et le donne à son fils Brian, à la poursuite de ce qui se passera plus tard.

Dominic Toretto plus tard, il apparaît touchant la croix, mais il n’est pas spécifié à quel moment cela se produit et si c’était avant ou après le petit Brian Il en héritera. Mais que signifie vraiment ce collier? Ceux qui ont accompagné Soleil Pendant toutes ces années, c’est plus qu’évident: le collier symbolise l’amour qu’il a pour sa famille.

Le plus vétéran de la franchise sait que la famille est un concept récurrent dans les films de «The Fast Saga», Surtout parce que les acteurs eux-mêmes ont formé une série de liens étroits qui ont transcendé l’écran. Cela a été démontré vin Diesel quand il a nommé sa fille Pauline en l’honneur de son défunt compagnon Paul Walker.

Dom a d’abord utilisé le collier en argent sur le 2001 dans “Le rapide et le furieux“Quand il a contesté Brian pour la première fois à une course. Le collier a fait son retour en 2009 avec «Rapide et furieux”Quand l’équipe s’échappait. Le temps a passé, Soleil il s’est marié Letty et ils ont utilisé le collier comme symbole de leur union au lieu d’une bague.

À certains moments de la franchise, Soleil perd la possession du collier comme quand il l’a donné à Letty puis le retrouver dans la voiture où il était censément écrasé et mort. Toretto perd également le collier Rio de Janeiro pendant “Cinq rapides», Mais il le récupère rapidement Elena disant que risquer sa vie pour le collier en valait la peine.

Mais sans aucun doute le moment le plus significatif est quand Toretto découvre que Letty Elle était vivante et a utilisé le symbolisme du collier pour restituer les souvenirs de sa femme. Soleil il le donne en «Fast & Furious 6“Mais alors il comprend Owen Shaw, laissant le collier à côté Han pour prouver qu’il était responsable de sa tentative d’assassinat.

Avec l’action de Dom, Letty il récupère ses souvenirs comme s’il y avait une aura mystique autour du collier, mais en réalité ce n’est qu’un lien fort entre ceux qu’il aime le plus Dominic Toretto. Même à un moment donné, il prévoyait d’insérer un dispositif de suivi afin que son équipe puisse trouver l’emplacement de son fils en affrontant les forces contre Chiffre dans “Le destin des furieux“

Maintenant, bien que pendant la saga de “Rapide et furieux“Ses membres ont fait des choses incroyables et presque impossibles, la vérité est que le collier n’a aucun pouvoir spécial autre qu’un sens fort de l’amour de Soleil pour votre famille Le collier est la preuve qu’il ferait tout pour protéger ses proches et est plus que susceptible de le refaire pendant «F9“

