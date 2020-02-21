faucille aragonaise et newcales, 14 disqualifiés

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Les décisions adoptées par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, en présence du représentant de l’A.I.A., Concernant les amendes, la récusation et la méfiance des Groupe A Première catégorie:

COURSES DU 15 / 2/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 130.00 CASTEL VOLTURNO le vestiaire du d.d.g. il était dans des conditions d’hygiène inadéquates et était également sans verrou de sécurité

MANAGERS

INHIBITION À RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 5/03/2020

SAVIANO CRESCENZO (VRAI FRATTAMINORE)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

DE BIASIO VINCENZO (NEWCALES)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

SILVESTRI PIETRO (ATLETICO CERRETO)

DE FELICE ANTONIO (CARINOLA)

VARONE EMILIO (FALCIANO CALCIO 2016)

SANSO PAOLO (LOKOMOTIV FLEGREA)

BOUTON GIANLUCA (NEWCALES)

DE SPIRITO FRANCESCO (NEWCALES)

IZZO PIER FRANCESCO (NEWCALES)

DOMENICO ARENA (REAL FRATTAMINORE)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

DE VIZIA SIMONE (ATLETICO CERRETO)

UNITED JOHN (ATLETICO CERRETO)

DE VINCENZO OSVALDO (CARINOLA)

SECK KHALIFA ABABACAR (CARINOLA)

PARROT ETTORE (CASTEL VOLTURNO)

ATTOLINI TULLIO (LOKOMOTIV FLEGREA)

ANGELINO ANTONIO (VRAI FRATTAMINORE)

GIORGIO CHIANAIS (VRAI FRATTAMINORE)

GIALLAURITO ARCANGELO (REAL FRATTAMINORE)

CERULLO FRANCESCO (FERME)

COURSES DU 16 / 2/2020

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

VINCENZO PENNACCHIO (ARAGONESE LUSCIANO)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

PISANO CARMINE (ARAGONESE LUSCIANO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

ESPOSITO GIOVANNI (ARAGONESE LUSCIANO)

TURQUE DE PÂQUES (LAGUE ARAGONAISE)

FONZINO FABIANO (SAN NICOLA CALCIO 2009)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

ROMANO RAFFAELE (ARAGONESE LUSCIANO)

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