faucille aragonaise et newcales, 14 disqualifiés

Les décisions adoptées par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, en présence du représentant de l’A.I.A., Concernant les amendes, la récusation et la méfiance des Groupe A Première catégorie:
COURSES DU 15 / 2/2020
ENTREPRISE
FIN
Euro 130.00 CASTEL VOLTURNO le vestiaire du d.d.g. il était dans des conditions d’hygiène inadéquates et était également sans verrou de sécurité
MANAGERS
INHIBITION À RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 5/03/2020
SAVIANO CRESCENZO (VRAI FRATTAMINORE)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
DE BIASIO VINCENZO (NEWCALES)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
SILVESTRI PIETRO (ATLETICO CERRETO)
DE FELICE ANTONIO (CARINOLA)
VARONE EMILIO (FALCIANO CALCIO 2016)
SANSO PAOLO (LOKOMOTIV FLEGREA)
BOUTON GIANLUCA (NEWCALES)
DE SPIRITO FRANCESCO (NEWCALES)
IZZO PIER FRANCESCO (NEWCALES)
DOMENICO ARENA (REAL FRATTAMINORE)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
DE VIZIA SIMONE (ATLETICO CERRETO)
UNITED JOHN (ATLETICO CERRETO)
DE VINCENZO OSVALDO (CARINOLA)
SECK KHALIFA ABABACAR (CARINOLA)
PARROT ETTORE (CASTEL VOLTURNO)
ATTOLINI TULLIO (LOKOMOTIV FLEGREA)
ANGELINO ANTONIO (VRAI FRATTAMINORE)
GIORGIO CHIANAIS (VRAI FRATTAMINORE)
GIALLAURITO ARCANGELO (REAL FRATTAMINORE)
CERULLO FRANCESCO (FERME)
COURSES DU 16 / 2/2020
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
VINCENZO PENNACCHIO (ARAGONESE LUSCIANO)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
PISANO CARMINE (ARAGONESE LUSCIANO)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
ESPOSITO GIOVANNI (ARAGONESE LUSCIANO)
TURQUE DE PÂQUES (LAGUE ARAGONAISE)
FONZINO FABIANO (SAN NICOLA CALCIO 2009)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
ROMANO RAFFAELE (ARAGONESE LUSCIANO)