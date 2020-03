FAUSSE NOUVELLES | Paulo Dybala a confirmé qu’il n’avait pas de coronavirus et était en quarantaine

Le monde vit des heures compliquées par le coronavirus et le football ne fait pas exception. La plupart des ligues mondiales sont suspendues, d’autres se jouent à huis clos et il y a déjà plusieurs cas de joueurs testés positifs.

L’un d’eux est Daniele Rugani, défenseur italien qui joue pour la Juventus et a entraîné la mise en quarantaine de toute l’équipe. Suite aux nouvelles, un fausses nouvelles sur Paulo Dybala. Là, il a dit que l’Argentine avait testé positif et il a été reproduit par différents médias internationaux.

Compte tenu de l’inquiétude des gens, le joueur a dû sortir pour le nier et expliquer que ce qui avait été dit n’était pas vrai. «Bonjour à tous, je voulais confirmer que je vais bien et en isolement volontaire. Merci à tous pour les messages et j’espère que vous allez bien », L’attaquant a écrit sur ses réseaux sociaux.

Bonjour à tous, je voulais confirmer que je vais bien et en isolement volontaire. Merci à tous pour les messages et j’espère que vous allez bien 🙏 #NoFakeNews #coronavirus

– Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 13 mars 2020

Tout le football italien est suspendu pour le moment et on ne sait pas quand il reviendra. L’Italie est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus et il est clair que le sport n’est pas la priorité. Dybala continuera à respecter la quarantaine avec Oriana Sabatini à Turin, mais pour l’instant il est sorti pour rassurer sa santé.