Fawcus, président-joueur mythique de Gênes, champion de 42 ans. Pouvez-vous imaginer si Agnelli ou Lotito ont joué? | Primapagina

Imaginez un Lotito ou Agnelli jouant, chacun à côté des joueurs de leurs équipes respectives, le match décisif pour la victoire du Scudetto. Imaginez-les chassant le ballon, marquant un joueur adverse. Exulter, en sueur et épuisé, pour la victoire. Tu peux le faire? En vérité, dans l’histoire du football italien, il est déjà arrivé que le président d’un club remporte le titre de champion d’Italie en tant que joueur. C’est arrivé il y a longtemps au président de Gênes, George Fawcus, qui dans le double rôle de président-joueur a remporté le Championnat 1900.

DU CRICKET AU FOOTBALL – A la fin du XIXe siècle, un grand groupe d’Anglais anime le commerce à Gênes et entre une affaire et une affaire, ils passent leur temps libre avec ces jeux qui excitent leurs compatriotes au pays d’Albion, le cricket en particulier. Autour de son port, Gênes offre des banques non seulement aux commerçants anglais mais aussi aux Suisses, Allemands et Nordiques, tous les fans de cricket et ainsi de suite le 7 septembre 1893, dans les salles du consulat britannique au numéro 10 via Palestro, avec l’accord du consul Sir Alfred Payton un club est fondé dans lequel vous pouvez jouer au cricket: Gênes. Parmi les pratiquants de ce sport et parmi les fondateurs de la société nouvellement formée il y a aussi George FawcusAnglais qui négocie le charbon et qui, après avoir été capitaine de la section de cricket il tombera également amoureux du football.

PRÉSIDENT-JOUEUR – Football qui arrive à Gênes quelques années plus tard, grâce à un autre Anglais, James Spensley. En 1898, Gênes remporta le premier championnat de football italien et au début de janvier de l’année suivant la présidence de l’équipe de Gênes, George Fawcus fut élu. Sous sa direction, Gênes a obtenu son diplôme de champion d’Italie à cinq reprises et, à l’une de ces périodes, Fawcus a également joué. Le monde du football de l’époque est très différent de l’actuel. Même en Italie – bien qu’avec les distinctions culturelles, sociales et historiques dues – l’atmosphère rappelle celle évoquée dans la récente série télévisée “The English Game” diffusée sur la plateforme de streaming Netflix. Avril 1900. En demi-finale de Gênes face à Sampierdarenese et à cette occasion le président Fawcus joue sur l’aile gauche. La victoire des génois est ronde. laLe 22 avril au Vélodrome Umberto I de Turin, Gênes a battu le Turin Football Club en finale et dans la composition officielle, nous trouvons toujours le président Fawcus toujours sur l’aile gauche. De cette façon, Fawcus parvient à remporter le titre de champion d’Italie en tant que président et joueur. D’après la documentation publiée par la Fondation Gênes 1893, il ne semble pas que Fawcus ait joué à d’autres jeux après ceux-ci et même pas avant. On peut cependant lire dans les pages de Gênes Club, le bulletin officiel de la société de décembre 1921, une précision: “Particulièrement remarquable: l’aile gauche était le président du club, M. Fawcus qui jouait pour la dernière fois et comptait 42 ressorts !!». Cela suffit cependant pour lui donner la particularité d’être le seul footballeur d’une équipe italienne à avoir remporté le championnat alors qu’il était également président.

LA COUPE FAWCUS – Avec la victoire du championnat de 1900, Gênes conquiert définitivement la coupe offerte par le duc des Abruzzes en 1898. Fawcus, comme nous l’avons vu, a remporté le titre en poursuivant le ballon à l’âge remarquable de 42 ans et à ce moment-là, il a cessé de jouer. Mais il reste président de Gênes et pour le championnat de 1901 le même Fawcus offre une nouvelle coupe qui ira définitivement au club qui réussira à remporter le championnat à trois reprises. Le mécanisme de la coupe challenge était simple: celui qui avait remporté le tournoi pouvait conserver la coupe jusqu’à la prochaine édition, alors qu’il aurait dû la remettre en jeu. Celui qui l’a remporté trois fois le conquerrait définitivement. Tout comme la Coupe Duca degli Abruzzi, aussi la Coupe Fawcus est définitivement remportée par Gênes qui remporte les championnats de 1902 à 1904. La Coupe Fawcus il est conservé au musée d’histoire de Gênes et y est lié une curieuse anecdote. En 1980, lors d’un séjour de la reine Elizabeth II à Gênes, la coupe a été offerte par Gênes au souverain, en signe d’amitié. Le protocole de la Maison royale n’admet pas de cadeaux, sauf de la part des chefs d’État.Par conséquent, la reine elle-même, quelle que soit sa reconnaissance, décide que le trophée reste à Gênes et a son nom ajouté à côté de celui de Fawcus. Si nécessaire, un autre signe du lien profond qui a toujours uni Gênes avec la Grande-Bretagne.

(Alessandro Bassi est également sur http://storiedifootballperduto.blogspot.it/)