FC Augsbourg 1 – 1 SC Fribourg

Il Augsbourg et le Freiburg égalité dans la réunion tenue ce samedi dans le Impuls Arena. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il FC Augsburg est arrivé voulant reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 5-0 lors du match précédent contre Eintracht Frankfurt. Côté visiteurs, le SC Freiburg il a remporté à domicile 1-0 son dernier match de la compétition contre Hoffenheim. Après le match, l’équipe d’Augsbourg est onzième après la fin du match, tandis que le Freiburg C’est le septième.

15/02/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

La première partie de la confrontation a commencé favorablement pour FC Augsburg, qui a ouvert son compte de notation grâce à un Philipp Max à la minute 38, concluant la première période avec le résultat de 1-0.

La deuxième partie du match a commencé pour le SC Freiburg, qui a mis les planches à travers un objectif de Janik Haberer à 51 minutes, mettant fin au duel avec le score de 1-1.

L’entraîneur de Augsbourg a donné accès à Raphael Framberger, Ruben Vargas et Eduard Lowen pour Stephan Lichtsteiner, max Philipp et Alfred Finnbogasontandis que le Freiburg a donné son feu vert à Nils Petersen et Chang-Hoon Kwon, qui a remplacé Janik Haberer et Vincenzo Tap.

L’arbitre donna cinq cartons jaunes, quatre pour Damian Rossbach, Marco Richter, Jeffrey Gouweleeuw et Rani Khedira, de l’équipe locale et une pour Amir Abrashi, de l’équipe visiteuse.

Avec cette cravate, le FC Augsburg Il se tenait à la onzième position de la table 27 points. De son côté, le SC Freiburg avec ce point, il est resté en septième position avec 33 points à la fin du match.

Le prochain tour de la face Bundesliga FC Augsburg à la maison contre lui Bayern Leverkusentandis que le SC Freiburg fera face dans son stade contre le Fortuna Düsseldorf.

Fiche techniqueFC Augsbourg:Alexander Schwolow, Jonathan Schmid, Manuel Gulde, Robin Koch, Christian Gunter, Janik Haberer, Nicolas Hofler, Amir Abrashi, Vincenzo Grifo, Luca Waldschmidt et Lucas HolerSC Freiburg:Tomas Koubek, Stephan Lichtsteiner, Jeffrey Gouweleeuw, Tin Jedvaj, Iago, Marco Richter, Rani Khedira, Damian Rossbach, Philipp Max, Alfred Finnbogason et Florian NiederlechnerStade:Impuls ArenaButs:Philipp Max (1-0, min.38) et Janik Haberer (1-1, min.51)