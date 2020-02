FC Augsbourg 2 – 1 Werder Brême

Il Werder Bremen n’a pas réussi à se plier Augsbourg, qui a gagné 2-1 lors de la rencontre qui s’est tenue ce samedi Impuls Arena. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il FC Augsburg est arrivé voulant reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Union Berlin et avec une séquence de trois défaites consécutives en défaite. De la part de l’équipe visiteuse, le Werder Bremen il a été battu 0-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Hoffenheim. Avec cette défaite, l’équipe de Bremense s’est placée en seizième position après la fin du match, tandis que le FC Augsburg C’est le neuvième.

02/01/2020

La première moitié du duel a commencé face à l’équipe de Brême, qui a créé la lumière grâce à l’objectif de Tin Jedvaj à la 23e minute, terminant ainsi la première partie avec un 0-1 au tableau d’affichage.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour l’équipe Augsburgués, qui a obtenu le tirage au sort avec un but de Florian Niederlechner à la 67e minute. L’équipe à domicile a de nouveau marqué à la 82e minute grâce à Ruben Vargas, concluant le duel avec le résultat de 2-1.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Augsbourg qui sont entrés dans le jeu étaient Alfred Finnbogason, Eduard Lowen et Raphael Framberger remplacer Andre Hahn, Rani Khedira et Ruben Vargastandis que les changements de Werder Bremen étaient Fin de Bartels, Christian Gross et Josh Sargent, qui est entré pour remplacer Nick Woltemade, Nuri Sahin et Leonardo Bittencourt.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes, deux pour Damian Rossbach et Philipp Max, de l’équipe à domicile et cinq à Maximilian Eggestein, Omer Toprak, Fin de Bartels, Leonardo Bittencourt et Davie Selke, de l’équipe visiteuse.

Avec ces trois points, le Augsbourg Il s’est classé neuvième avec 26 points, tandis que l’équipe dirigée par Florian Kohfeldt Il était à la seizième place avec 17 points, en place des séries éliminatoires de permanence, à la fin de la partie.

Le lendemain de la Bundesliga le FC Augsburg jouera contre lui Eintracht Frankfurt à la maison pendant que Werder Bremen fera face dans son fief contre le Union Berlin.

Fiche techniqueFC Augsbourg:Andreas Luthe, Tin Jedvaj, Jeffrey Gouweleeuw, Felix Uduokhai, Philipp Max, Marco Richter, Damian Rossbach, Rani Khedira (Eduard Lowen, min.78), Ruben Vargas (Raphael Framberger, min.86), Florian Niederlechner et Andre Hahn (Alfred Finnbogason, min.46)Werder Bremen:Jiri Pavlenka, Kevin Vogt, Niklas Moisander, Omer Toprak, Leonardo Bittencourt (Josh Sargent, min.87), Davy Klaassen, Milot Rashica, Nuri Sahin (Christian Gross, min.80), Maximilian Eggestein, Nick Woltemade (Fin Bartels, min .58) et Davie SelkeStade:Impuls ArenaButs:Tin Jedvaj (0-1, min. 23), Florian Niederlechner (1-1, min. 67) et Ruben Vargas (2-1, min. 82)