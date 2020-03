FC Augsbourg 2 – 3 Borussia Mönchengladbach

Il Monchengladbach gagné à Augsbourg 2-3 lors du match qui s’est tenu ce samedi dans le Impuls Arena. Il FC Augsburg face à la réunion avec l’intention de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Bayern Leverkusen par un score de 2-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Borussia Mönchengladbach n’a pas dépassé les tables avec un résultat de 1-1 contre le Hoffenheim. Avec ce marqueur, le set augsburgués est douzième à la fin du match, tandis que le Monchengladbach C’est le quatrième.

En première période, aucune des équipes n’a réussi devant le but, donc les 45 premières minutes se sont conclues avec le même résultat de 0-0.

Le second semestre a commencé favorablement pour Borussia Mönchengladbach, qui a ouvert son compte de notation avec un peu de Ramy Bensebaini Quelques instants après la reprise du match, notamment à la 49e minute, il a ensuite marqué l’équipe à l’extérieur, augmentant ainsi l’avantage grâce à la 53e minute. Cependant, l’équipe d’Augsbourg s’est approchée du tableau d’affichage après 57 minutes. Cependant, l’équipe visiteuse a pris ses distances avec 79 minutes. Mais plus tard, l’équipe locale à la 83e minute a coupé les distances, concluant le match avec un score final de 2-3.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Augsbourg qui sont entrés dans le jeu étaient Raphael Framberger, Alfred Finnbogason et Sergio Cordova remplacer Stephan Lichtsteiner, Rani Khedira et Marco Richtertandis que les changements de Monchengladbach étaient Plaidoyer d’Alassane, Christoph Kramer et Breel Embolo, qui est entré pour remplacer Marcus Thuram, Tobias Strobl et Lars Stindl.

L’arbitre a montré un carton jaune à Stephan Lichtsteiner, Jeffrey Gouweleeuw et Tin Jedvaj par l’équipe locale et Ramy Bensebaini et Matthias Ginter par l’équipe de Monchengladbach.

Après avoir conclu le match et ajouté trois points à domicile, le Monchengladbach quatrième avec 46 points sur la place d’accès à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Martin Schmidt Il était à la douzième place avec 27 points.

Le lendemain de la compétition, le FC Augsburg jouera contre lui Bayern München loin de chez eux pendant que Borussia Mönchengladbach fera face dans son fief contre le Borussia Dortmund.

Fiche techniqueFC Augsbourg:Yann Sommer, Tobias Strobl, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Stefan Lainer, Florian Neuhaus, Jonas Hofmann, Denis Zakaria, Ramy Bensebaini, Lars Stindl et Marcus ThuramBorussia Mönchengladbach:Tomas Koubek, Stephan Lichtsteiner, Tin Jedvaj, Jeffrey Gouweleeuw, Philipp Max, Rani Khedira, Carlos Gruezo, Eduard Lowen, Ruben Vargas, Marco Richter et Florian NiederlechnerStade:Impuls ArenaButs:Ramy Bensebaini (0-1, min. 49), Lars Stindl (0-2, min. 53), Eduard Lowen (1-2, min. 57), Lars Stindl (1-3, min. 79) et Alfred Finnbogason (2-3, min. 83)