FC Augsburg Borussia Mönchengladbach

Samedi prochain à 15h30 se jouera la rencontre de la vingt-quatrième journée de la Bundesliga, dans laquelle nous verrons face à la Augsbourg et à Monchengladbach dans le Impuls Arena.

28/02/2020

À 15:38

CET

SPORT.es

Il FC Augsburg atteint le vingt-quatrième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Bayern Leverkusen dans le match précédent pour un résultat 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 23 matches disputés à ce jour en Bundesliga et ont réussi à marquer 34 buts en faveur et 47 contre.

De son côté, le Borussia Mönchengladbach a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Hoffenheim lors de sa dernière rencontre, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer des points qui restaient sur son chemin. Sur les 22 matchs qu’il a disputés cette saison en Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach Il a gagné dans 13 d’entre eux et a réussi à marquer 43 buts et 25 contre.

Quant à la performance en tant que local, le FC Augsburg Il a réalisé un équilibre de cinq victoires, trois défaites et trois nuls en 11 matchs joués dans son domaine, ce qui indique que le Borussia Mönchengladbach Vous pouvez avoir la chance d’obtenir un score positif dans ce match. En tant que visiteur, le Borussia Mönchengladbach Il a un équilibre de cinq victoires, quatre défaites et deux nuls en 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc un adversaire assez fort à l’extérieur que les locaux doivent affronter.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements dans le fief de FC Augsburg et les résultats sont trois victoires, une défaite et cinq nuls pour les locaux. Les locaux ont également un total de huit matchs consécutifs sans perdre face à cet adversaire en Bundesliga. La dernière fois qu’ils ont joué Augsbourg et le Monchengladbach Dans cette compétition, c’était en octobre 2019 et le match s’est conclu par un 5-1 pour le Monchengladbach.

En se référant à la situation des deux équipes dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que les visiteurs commencent avec un avantage de 16 points. Il FC Augsburg Il arrive à la rencontre avec 27 points dans son casier et occupe la douzième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse compte 43 points et occupe la quatrième place du tournoi.