FC Augsburg SC Freiburg

Samedi prochain à 15h30 se jouera le match de la vingt-deuxième journée de Bundesliga, dans lequel nous verrons la victoire se jouer à Augsbourg et à Freiburg dans le Impuls Arena.

14/02/2020

À 15:38

CET

Il FC Augsburg atteint le vingt-deuxième jour avec le désir de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Eintracht Frankfurt dans le match précédent pour un résultat de 5-0. De plus, les sections locales ont remporté sept des 21 matchs disputés à ce jour, avec 33 points en faveur et 44 contre.

De son côté, le SC Freiburg imposée à Hoffenheim 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un peu de Luca Waldschmidt, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante dans le fief de FC Augsburg. Avant ce match, le SC Freiburg Il avait remporté neuf des 21 matchs disputés en Bundesliga cette saison, avec 30 buts en faveur et 30 contre.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, FC Augsburg Il a remporté cinq fois, a été battu trois fois et a tiré deux fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre que les points s’échappent à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le SC Freiburg Il a remporté quatre fois et a fait match nul trois fois lors de ses 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes doivent faire de leur mieux pour gagner.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Impuls Arena et le solde est de cinq victoires, une défaite et cinq nuls en faveur de FC Augsburg. À son tour, l’équipe à domicile a une série de huit matchs consécutifs invaincus à domicile contre le Freiburg. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en septembre 2019 et le résultat a été un match nul (1-1).

Actuellement, entre FC Augsburg et le SC Freiburg Il y a une différence de six points dans le classement. L’équipe de Martin Schmidt Il est à la douzième place avec 26 points dans le casier. En revanche, les visiteurs ont 32 points et occupent la huitième position de la compétition.