FC Augsburg Werder Bremen

Samedi prochain à 15h30 se jouera la rencontre du vingtième jour de la Bundesliga, dans laquelle nous verrons face à la Augsbourg et à Werder Bremen dans le Impuls Arena.

31/01/2020

À 15:38

CET

SPORT.es

Il FC Augsburg Il a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond au vingtième jour après avoir subi une défaite contre le Union Berlin dans le match précédent pour un résultat 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 19 matches disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 31 points pour et 38 contre.

De son côté, le Werder Bremen il a été battu 0-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Hoffenheim, de sorte qu’une victoire contre FC Augsburg Cela vous aiderait à améliorer votre carrière dans le championnat.

Concernant la performance dans son stade, le FC Augsburg Il a réalisé un équilibre de quatre victoires, trois défaites et deux nuls en neuf matchs disputés dans son domaine, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Werder Bremen Il a remporté trois fois et a tiré trois fois lors de ses 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes doivent tout faire pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Impuls Arena, entraînant trois pertes et un nul en faveur de FC Augsburg. À son tour, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, car elle a remporté deux matchs consécutifs au stade Augsbourg. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Augsbourg et le Werder Bremen Dans cette compétition, c’était en septembre 2019 et s’est terminé par un résultat de 3-2 favorable à Werder Bremen.

Aujourd’hui, entre FC Augsburg et le Werder Bremen Il y a une différence de six points dans le classement. Il FC Augsburg Il arrive au match avec 23 points dans son casier et occupe la douzième place avant le match. De son côté, le Werder Bremen Il compte 17 points et occupe la seizième position du classement.