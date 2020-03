FC Barcelona News: 12 mars 2020; La Liga suspendue pour deux semaines, le Barça vs Napoli risque d’être annulé

Communiqué officiel: La Liga accepte le report de la compétition – LFP

La Liga a décidé, compte tenu des circonstances qui se sont révélées ce matin, telles que la quarantaine mise en place au Real Madrid et d’éventuels cas positifs dans d’autres clubs, de poursuivre la prochaine phase du protocole d’action contre le COVID-19. Conformément aux mesures établies dans le décret royal 664/1997 du 12 mai, il a été convenu que la compétition serait reportée pour les deux prochains jours de match. Cette décision sera réévaluée après l’achèvement des quarantaines effectuées dans les clubs concernés et dans d’autres situations possibles qui pourraient survenir.

Comment le coronavirus affecte le FC Barcelone – FC Barcelona

Les dernières nouvelles sur les conséquences des efforts pour stopper la propagation de COVID-19 sur le Club

Barcelone: ​​Barcelone vs Napoli en l’air à cause d’un coronavirus – MARCA

Le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Barcelone et Naples semble de plus en plus être affecté par l’épidémie de coronavirus. L’état d’incertitude en Espagne et en Italie dû au coronavirus rend le football moins important en ce moment. Tant et si bien que tout indique que le sport pourrait s’arrêter définitivement dans les prochains jours.

Barcelone: ​​Barcelone ferme La Masia pendant deux semaines en raison d’un coronavirus – MARCA

Barcelone a annoncé mercredi qu’elle fermerait son académie La Masia pour les deux prochaines semaines par mesure de précaution contre la propagation du coronavirus. Suite à la décision de la fédération espagnole de football de reporter tous les matches à l’exception de ceux des deux premiers niveaux, le club catalan a décidé de laisser ses joueurs retourner dans leur famille.