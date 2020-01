FC Barcelona News: 14 janvier 2020; Barcelona Fire Ernesto Valverde, Location Quique Setién

Quique Setién est le nouvel entraîneur du FC Barcelone | FC Barcelona

Quique Setién, 61 ans, sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone. L’homme de Cantabrie, dans le nord de l’Espagne, arrive au Barça après avoir passé des périodes au Racing Santander, Poli Ejido, Logroñés, Lugo, Las Palmas et Betis, son ancien club lors de la saison 2018/19. Tout au long de sa carrière, il a été un partisan de la possession, attaquant le football qui a attiré les fans.

Les 10 choses que vous devez savoir sur Quique Setién | FC Barcelona

Quique Setién sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone. L’entraîneur cantabrique signe jusqu’au 30 juin 2022 et succède ainsi à Ernesto Valverde. Alors, regardons 10 choses que vous devriez savoir sur le nouveau responsable.

Le nouveau patron de Barcelone, Setien, passe de «passer devant les vaches» à travailler avec «meilleur joueur» Messi | Objectif

Quique Setien admet qu’il n’aurait pas pu imaginer décrocher le poste de Barcelone dans ses «rêves les plus fous», le nouvel homme à la barre du Camp Nou étant passé de «passer devant les vaches de mon village à former les meilleurs joueurs du monde».

Quique Setién prend sa première session de formation | FC Barcelona

Après avoir accueilli les joueurs en présence du président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, le nouvel entraîneur Quique Setién a pris sa première séance d’entraînement au Barça. Dans l’entraînement, Setién a pu compter sur la présence de tous les joueurs disponibles de la première équipe à la Ciutat Esportiva. Arthur a terminé une partie de la session avec le reste de l’équipe. De son côté, Todibo ne s’est pas entraîné avec l’autorisation du club.

La façon dont le Barça a licencié Valverde est indéfendable, et les idéaux cruyffiens de Setien ne sont pas une garantie de succès | ESPN

Lorsqu’il a quitté le terrain d’entraînement de Barcelone pour la dernière fois en tant que directeur du club avant son licenciement lundi, Ernesto Valverde arborait visiblement un grand sourire joyeux et il a levé la main pour onduler quelque peu ironiquement à la mêlée médiatique réunie. Pourquoi le sourire? Eh bien, peut-être parce que Valverde est un homme dur et pragmatique.

Accord pour la résiliation du contrat d’Ernesto Valverde | FC Barcelona

Le FC Barcelone et Ernesto Valverde sont parvenus à un accord pour mettre fin au contrat qui unissait les deux parties. Le club exprime publiquement sa gratitude à Ernesto Valverde pour son professionnalisme, son engagement, son dévouement et son traitement toujours positif envers tous ceux qui composent la famille Barca. Nous lui souhaitons bonne chance et succès dans le futur.

DANS MES PROPRES MOTS: Ernesto Valverde | FC Barcelona

Mon temps en tant qu’entraîneur du FC Barcelone est terminé. Cela a été deux ans et demi intenses dès le début. Pendant ce temps, j’ai vécu des moments de joie pour célébrer les victoires et les trophées, mais aussi d’autres qui ont été difficiles et difficiles. Mais surtout, je voudrais souligner mon expérience avec les fans et l’affection qui m’a été témoignée pendant mon temps en tant qu’entraîneur.

Le sac de Barcelone Ernesto Valverde: Où s’est-il passé pour l’entraîneur-chef? | Sky Sports

Le moment du départ de l’ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao et de l’Espanyol ne signifie pas qu’il n’a pas décroché une sixième Coupe d’Europe, Barcelone affrontant Napoli au cours des 16 derniers mois le mois prochain – mais son record dans cette compétition a certainement compté contre lui.

Andres Iniesta soutient l’ancien coéquipier Xavi après avoir critiqué Barcelone pour le traitement d’Ernesto Valverde | Sky Sports

Andres Iniesta a soutenu son ancien coéquipier Xavi Hernandez pour devenir le nouvel entraîneur-chef de Barcelone, mais a critiqué le club pour son traitement d’Ernesto Valverde. Xavi Hernandez a confirmé avoir rencontré des responsables du club malgré le fait que Valverde était toujours en charge du club.

Pochettino n’a jamais été une priorité pour le Barça lors de la recherche d’un manager | sport

Le club avait déjà vu des symptômes de fatigue dans le projet de l’entraîneur et l’objectif était de parvenir à un accord pour que Xavi Hernandez le remplace cet été. Gardez Valverde pour l’instant et commencez à vous préparer pour la saison prochaine. L’élimination de Supercopa a conduit à un tournant inattendu, et à partir de là, quatre jours de folie ont commencé.

Deloitte Money League: Barcelone usurpe le Real Madrid et le club anglais le plus haut placé de Man Utd | Objectif

Barcelone est en tête de la Deloitte Money League pour la première fois après être également devenu le seul club à franchir la barre des 800 millions d’euros (686 millions de livres sterling / 891 millions de dollars) pour les revenus. Le club du Camp Nou a généré 840,8 millions d’euros (721 millions de livres sterling / 936 millions de dollars) au cours de la saison 2018-2019, les voyant renverser leur rival amer du Real Madrid au sommet de la table de Deloitte.

Ibiza, rival du Barça en huitièmes de finale de la Copa del Rey | FC Barcelona

Le Barça connaît son rival pour la Copa del Rey, match de huitièmes de finale: Ibiza. Les Catalans entrent dans la compétition après avoir évité les deux premiers éliminatoires, après avoir disputé la Super Coupe d’Espagne. L’équipe de Quique Setién affrontera une équipe qui évolue dans la division Segunda B, et le fera en un seul match. Mardi 21, mercredi 22 ou jeudi 23 janvier, le Barça se rendra à l’Estadi Municipal de Can Misses. Le match nul se jouera à 19h00 ou 21h00 CET.