FC Barcelona News: 15 janvier 2020; La formation se poursuit avec un nouvel entraîneur, Barcelone signe un accord pour un jeune brésilien

Quique Setién prend sa première séance d’entraînement double

Une journée intense pour Quique Setién. L’activité d’entraînement au Ciutat Esportiva Joan Gamper n’a été interrompue que par la présentation du nouvel entraîneur du Barça. Dans ses premières heures au Barça, le Cantabrique a supervisé une double session.

Quique Setién: Le chemin de la victoire est de jouer un bon football | FC Barcelona

Quique Setién parle désormais en tant que patron du FC Barcelone. Lors de la conférence de presse lors de sa présentation en tant qu’entraîneur du Barça, le Cantabrique s’est montré ravi et ému. Avec un sourire sur son visage lorsqu’il a reçu la chemise du Barça et avec un tremblement dans sa voix, Setién a prononcé ses premiers mots en tant que nouveau patron, des mots qui étaient bien en phase avec la philosophie du Barça. Nous examinons les faits saillants.

Bartomeu: «Il fallait donner un coup de fouet à la fin de la saison» | FC Barcelona

Le président, Josep Maria Bartomeu, et le secrétaire technique, Eric Abidal, ont expliqué les raisons pour lesquelles le FC Barcelone a changé son entraîneur à la mi-saison. Lors d’une conférence de presse au cours de laquelle ils ont tous deux accompagné Quique Setién le jour de sa présentation en tant que nouvel entraîneur, ils ont déclaré qu ‘«il y avait un coup de pouce nécessaire jusqu’à la fin de la saison».

Messi et De Jong en Champions League Ideal XI pour 2019 | FC Barcelona

Leo Messi et Frenkie de Jong ont été sélectionnés dans l’Ideal XI pour la Ligue des champions 2019 par des fans du monde entier via le site officiel de l’UEFA, montrant une fois de plus que la qualité des deux joueurs n’est pas passée inaperçue dans le monde entier.

Riqui Puig risque de recevoir des commandes de Setien | Marca

L’ère Quique Setien au Camp Nou a à peine commencé sérieusement, mais il semble déjà qu’une décision importante ait été prise concernant Riqui Puig, l’Espagnol étant susceptible d’être appelé dans l’équipe senior après avoir été exclu de la liste de sélection de Barcelone B.

Les joueurs de Barcelone font publiquement leurs adieux à Valverde | Marca

Un certain nombre de joueurs de Barcelone ont publiquement fait leurs adieux à leur ancien entraîneur Ernesto Valverde, y compris certains des dirigeants du vestiaire. Lionel Messi, Gerard Pique et Luis Suarez ont tous envoyé des messages positifs au tacticien sortant.

Barcelone était «naïve» et «irrespectueuse» dans la façon dont elle a géré le limogeage de Valverde – Rivaldo | Objectif

Selon Rivaldo, Barcelone était “naïve” et “irrespectueuse” dans la façon dont elle a géré le limogeage d’Ernesto Valverde. Le règne de trois ans de Valverde au Camp Nou a pris fin lundi lorsque le club a décidé de le relever de ses fonctions de direction.

Exclusivité Bartomeu: «Xavi entraînera un jour le Barça mais maintenant c’est Quique Setien» | sport

Josep Maria Bartomeu a évoqué les chances de Xavi Hernandez de prendre la direction de Barcelone. Le président du Barça s’est entretenu exclusivement avec Albert Masnou de SPORT au cours des derniers jours au club, qui a vu un mouvement pour Xavi pour remplacer Ernesto Valverde, mais a fini par prendre le relais de Quique Setien.

Barcelone signe un accord pour le Brésilien Matheus Fernandes | Football Espana

Barcelone a conclu un accord pour signer le milieu de terrain brésilien Matheus Fernandes de Palmeiras, selon plusieurs médias. El Mundo Deportivo s’appuie sur les informations de son pays d’origine selon lesquelles un accord de 7 millions d’euros a été conclu, ainsi que 4 millions d’euros supplémentaires.