FC Barcelona News: 16 mars 2020; Les joueurs continuent de s’entraîner à domicile, le Barça travaillant sur les signatures d’été

Un plan d’entraînement personnalisé pour les joueurs – FC Barcelona

Les premiers joueurs de l’équipe seront en contact constant avec les entraîneurs pour superviser leurs séances à domicile

Eder Sarabia veut apprendre le catalan pendant la pause coronavirus – SPORT

L’entraîneur adjoint de Quique Setien, Eder Sarabia, a déclaré qu’il allait essayer d’apprendre le catalan (entre autres activités) pendant le verrouillage du coronavirus.

Le Barça profite de la pause pour avancer avec quatre signatures – SPORT

Après avoir signé Martin Braithwaite, le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, a rencontré les directeurs sportifs du club. Ils ont partagé leurs opinions et dessiné les contours de nouveaux projets. Tout à son rythme, mais la rupture du coronavirus signifie que le Barça examine les signatures maintenant avec son temps supplémentaire.

Barcelone s’entretient avec le gardien Marc-Andre Ter Stegen – Football Espana

Barcelone poursuit ses discussions pour prolonger le contrat du gardien Marc-André Ter Stegen jusqu’en 2024, rapporte Diario Sport.

La Ligue des champions envisage des options pour raccourcir les huitièmes de finale – Football Espana

L’UEFA envisage sérieusement un certain nombre d’options pour réduire le volume des matches pour le reste de la Ligue des champions cette saison, rapporte Cadena Ser.

Option d’exercice Getafe pour acheter Cucurella pour six millions d’euros – MARCA

Getafe a exercé son option d’achat de Marc Cucurella à Barcelone pour six millions d’euros. Le jeune milieu de terrain a excellé prêté par Jose Bordalas au cours de cette saison et le club madrilène était impatient de l’attacher à long terme au tarif convenu avec les Blaugrana l’été dernier.