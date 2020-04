FC Barcelona News: 17 avril 2020; L’avenir de Riqui Puig dans le doute, Fabián Ruiz de Napoli n’est pas à vendre

Le style du FC Barcelone! – FC Barcelona

Les blaugranes sont célèbres pour leur style de football sur le terrain, mais lequel de leurs joueurs est le plus élégant en dehors du terrain? Tu décides!

L’équipe de Barcelone contre l’idée d’être fermé à l’hôtel – SPORT

Les joueurs ne pensent pas que la présaison dans une idée d’hôtel soit bonne

RFEF approuve l’extension de la Liga, choisit les équipes européennes au cas où – SPORT

La commission des délégués du RFEF s’est réunie jeudi et a présenté quelques nouveaux points sur le football espagnol. Ils ont autorisé la saison à dépasser le 30 juin si nécessaire en raison de la crise des coronavirus.

Le père de Neymar: il décide où il ira – SPORT

Neymar est, avec Lautaro Martinez, le principal objectif de Barcelone avant la saison prochaine. Le Brésilien est arrivé du Camp Nou en 2017 mais trois ans plus tard, il veut rentrer chez lui. Selon son père, si tel est le cas, son fils reviendra.

L’Inter Milan sait qu’ils ont perdu Lautaro Martinez – SPORT

Lautaro Martinez est, avec Neymar, le principal objectif de Barcelone pour renforcer leur équipe pour la saison prochaine. En Italie, ils sont convaincus qu’il est perdu, bien que l’Inter Milan ne lui tende pas de tapis rouge pour quitter Milan – ils veulent obtenir autant que possible pour lui.

Quique Setien et Sergio Busquets rejettent le protocole de redémarrage de la Liga – SPORT

La Liga a créé un protocole dans lequel la compétition pourrait être relancée. Avec des mesures de sécurité sévères et de manière prudente, mais l’idée n’obtient pas de consensus parmi les professionnels. Au Barca, par exemple, Quique Setien et Sergio Busquets ne pensent pas que le plan de Javier Tebas fonctionnera.

Au Barca, il pleut pour Riqui Puig – SPORT

Riqui Puig est, sans aucun doute, le jeune joueur du Barça qui génère le plus d’excitation. Le club sait que le joueur s’intéresse au marché. Aucune décision n’a été prise mais le Barça analyse l’avenir du joueur et cherche à lui donner l’impulsion définitive de sa carrière.

New Barcelona signe avec Trincao: “Ma famille est fière de jouer avec Messi” – Football Espana

Le futur attaquant de Barcelone Francisco Trincao a parlé de son prochain changement de Braga: “Ma famille est fière de jouer avec Messi”.

Napoli n’envisagera aucune offre pour le milieu de terrain vedette Fabian Ruiz – Football Espana

Napoli n’envisagerait de vendre le milieu de terrain vedette Fabian Ruiz – une cible du Real Madrid et de Barcelone – que s’ils recevaient une offre “indécente”, selon Gazzetta dello Sport.

Barcelone veut N’Golo Kante dans les négociations de Chelsea pour Coutinho – Football Espana

Barcelone espère signer le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante dans le cadre de l’accord qui emmènera Philippe Coutinho à Stamford Bridge, rapporte El Mundo Deportivo.

Nelson Semedo gèle les pourparlers sur le contrat de Barcelone, pense à sa sortie – Football Espana

Nelson Semedo a gelé ses pourparlers de prolongation de contrat avec Barcelone et envisagera de quitter le club si ses minutes de première équipe ne peuvent être garanties, rapporte Diario Sport.