FC Barcelona News: 17 février 2020; Le Barça reçoit le feu vert pour la signature d’urgence

Leo Messi, impliqué dans 26 buts en Liga – FC Barcelona

Ayant marqué 14 et aidé 12, l’Argentin arrive en tête des deux catégories dans la compétition et se classe deuxième au classement général des meilleures ligues européennes

La semaine à venir – FC Barcelona

Voici le plan pour les sept prochains jours en vue d’une visite d’Eibar

La colère du milieu de terrain chilien Arturo Vidal à cause du manque de temps de jeu à Barcelone – SPORT

Arturo Vidal était l’un des joueurs laissés de côté contre Getafe. Alors que beaucoup s’attendaient à ce qu’il commence contre l’équipe physique de Bordalas, Setien a surpris de choisir le contrôle au milieu avec Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Arthur Melo.

Ter Stegen sort pour défendre Quique Setien – SPORT

Marc-Andre ter Stegen a été l’un des grands protagonistes contre Getafe. Non seulement parce qu’il a effectué un grand arrêt, mais parce qu’il a été le premier voltigeur ainsi que le gardien de but – un élément essentiel du système de Quique Setien.

Quique Setien change l’horaire de travail de Barcelone – FC Barcelona

Barcelone entame une nouvelle semaine d’entraînement avant le choc de la Liga avec Eibar samedi. Après la victoire sur Getafe ce week-end, ils affronteront ensuite l’équipe basque au Camp Nou.

Puyol: Je suis ouvert au Barça mais cela dépend du moment – SPORT

Carlos Puyol, l’ancien capitaine de Barcelone, regarde toujours le club de l’extérieur. Il a parlé de ses projets pour l’avenir depuis Berlin, où il fera partie lundi des Laureus Awards.

Barcelone ne pense pas que l’accord pour Lautaro Martinez sera facile cet été – SPORT

Lautaro Martinez et le FC Barcelone semblent condamnés à s’entendre cet été. L’Argentin est l’un des meilleurs attaquants du monde et le club catalan est à la recherche d’un héritier à long terme de Luis Suarez. Cependant, le Barça n’est pas certain de pouvoir conclure l’accord.

Barcelone prête pour des améliorations au Camp Nou la semaine prochaine – Football Espana

Barcelone s’apprête à lancer un tout nouveau programme de construction locale visant à développer les environs du Camp Nou.

L’attaquant de Leganes Martin Braithwaite se déplace à Barcelone – Football Espana

Barcelone a identifié l’attaquant de Leganes Martin Braithwaite comme leur signature de transfert d’urgence en février, a déclaré El Mundo Deportivo.

Barcelone donne son feu vert pour une signature d’urgence – Football Espana

Barcelone a reçu le feu vert pour signer une avance d’urgence cette semaine à la suite d’une blessure à long terme à Ousmane Dembele.