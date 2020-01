FC Barcelona News: 17 janvier 2020; Les débuts de Quique Setien approchent, Arturo Vidal devrait rester

Xavi: l’offre de Barcelone est arrivée trop tôt pour moi | ESPN

Xavi Hernandez a confirmé avoir rejeté une offre d’entraîneur de Barcelone car il était «trop tôt» dans sa carrière de manager. La légende de Barcelone a été considérée pour le poste après que le club a limogé Ernesto Valverde lundi.

Iniesta: Un partenariat de coaching avec Xavi à Barcelone ne sonne pas mal du tout! | Objectif

Andres Iniesta admet qu’il est ouvert à la possibilité de former un partenariat de coaching avec son compatriote icône de Barcelone Xavi Hernandez. Xavi a récemment refusé le poste le plus élevé au Camp Nou avant que Quique Setien ne remplace finalement Ernesto Valverde limogé plus tôt cette semaine.

QUIZ TIME: Le FC Barcelone fait ses débuts en tant qu’entraîneur | FC Barcelona

Un premier jour est toujours un jour spécial. Dimanche prochain, Quique Setién prend en charge le Barça pour la première fois alors que Grenade visite le Camp Nou. Il suit les traces d’Ernesto Valverde, Luis Enrique, Tata Martino, Tito Vilanova et Pep Guardiola. Mais vous souvenez-vous comment chacun de ces managers s’est comporté lors de ses premiers matchs? Ont-ils gagné, perdu ou dessiné?

Messi n’avait besoin de rien de moi à Barcelone – Ronaldinho | Objectif

Ronaldinho pense que Lionel Messi n’a eu besoin de rien de lui alors qu’il traversait Barcelone. Le vainqueur de la Coupe du monde 2002 est arrivé au Camp Nou en 2003 et était au club quand un adolescent Messi a commencé à se frayer un chemin dans la première équipe des Catalans.

Inter Switch se concentre sur Arturo Vidal à Barcelone | Football Espana

Après l’arrivée de Quique Setien en tant que successeur d’Ernesto Valverde au camp Nou cette semaine, Barcelone n’est pas disposé à autoriser une sortie pour Vidal et il devrait donc rester jusqu’à la fin de la saison, comme l’a rapporté Mundo Deportivo.

Lautaro Martinez heureux à l’Inter au milieu des rumeurs de Barcelone | Football Espana

L’attaquant de l’Inter Lautaro Martinez a minimisé les discussions sur une sortie au milieu de spéculations le liant à Barcelone. Le joueur de 22 ans a marqué 15 buts et fourni trois mentions d’aide en 24 matches jusqu’à présent cette saison, menant la charge de titre de Nerazzurri en Serie A.

La saga se développe entre Barcelone et Boca Juniors concernant Ramos Mingo | Marca

Barcelone a été déterminé à tenter de signer le prometteur défenseur central de Santiago Boca Juniors, Santiago Ramos Mingo, mais ils ont rendu le club argentin anxieux de le faire. Le défenseur vient d’avoir 18 ans et, n’ayant pas signé de contrat professionnel avec Boca, il est libre de quitter le club, tant que l’équipe qu’il rejoint paiera ses frais de formation.

Le FC Barcelone et le FBS signent un nouvel accord de partenariat mondial | FC Barcelona

Le FC Barcelone et le FBS ont conclu un nouvel accord de partenariat mondial, par lequel le courtier spécialisé dans le trading Forex deviendra le partenaire commercial officiel du club de football pour les quatre prochaines années, jusqu’au 30 juin 2024. Ce partenariat stimulera la stratégie commerciale mondiale du Barça , dans le cadre de la consolidation de son expansion internationale pour s’assurer qu’il continue d’être un club de référence sur et en dehors du terrain.