FC Barcelona News: 19 mars 2020; Le Barça rejoint la course de Leroy Sané, Ivan Rakitic est prêt pour le retour de Séville

Le retour du PSG … Est-ce vraiment arrivé? – FC Barcelona

Ça faisait! Et voici votre chance de revivre cette journée inoubliable où les fans du Barça avaient besoin d’un miracle, et l’ont obtenu!

Recommandation du jour: la finale de la Ligue des champions 2015 – FC Barcelona

Le 6 juin 2015, l’Olympiastadion de Berlin a organisé un match que les fans de Blaugrana n’oublieront jamais

L’assistant de Setien, Sarabia: «Je suis ici à cause de comment je suis» – SPORT

Eder Sarabia a donné un discours honnête et ouvert sur Instagram sur une variété de sujets liés au FC Barcelone

Bild: le Barça et le Real Madrid entrent en lice pour Man City’s Sane – SPORT

Lorsqu’il semblait que Leroy Sane était prêt pour le Bayern Munich, il y a eu ces dernières heures une tournure inattendue. Selon Bild, le Real Madrid et Barcelone sont entrés dans la course pour l’ailier de Manchester City, qui devrait quitter cet été.

L’Inter prévient Barcelone qu’ils ne veulent que de l’argent pour Lautaro Martinez – SPORT

Le club italien n’est pas intéressé par un accord en espèces en peluche pour l’attaquant

Rakitic se prépare pour Séville alors qu’il entame la dernière année de son contrat avec le Barça – SPORT

Le séjour des Croates au Camp Nou touche à sa fin

Barcelone jouera la nouvelle signature de Pedri en pré-saison – Football Espana

Barcelone prévoit d’inclure la future signature de Pedri dans son équipe de première équipe pour les matchs amicaux de pré-saison, a déclaré Diario Sport.