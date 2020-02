FC Barcelona News: 1er février 2020; Arturo Vidal manque de formation, la fenêtre de transfert se ferme

Barcelone n’a pas réussi, de façon spectaculaire, à signer un attaquant. Mais en ont-ils vraiment besoin avec Griezmann? | ESPN

Si vous cherchez une bande-son pour accompagner la recherche d’un attaquant à Barcelone, le thème de Benny Hill est peut-être votre meilleur choix. Dans la finale, quelques instants tranquilles avant la défaite 2-0 de la semaine dernière à Valence, Quique Setién était assis sur le banc à regarder ses joueurs se réchauffer. Il regardait un joueur qui, selon la plupart des gens, serait bientôt le sien aussi.

Setien: J’ai des larmes quand je vois l’intensité de l’entraînement de Dembele | Objectif

L’entraîneur de Barcelone, Quique Setien, a déclaré que l’intensité d’Ousmane Dembele à l’entraînement lui faisait pleurer et pense que l’ailier sera comme une nouvelle signature à son retour de blessure. Le joueur de 22 ans n’a pas eu la tâche facile depuis qu’il a rejoint le Barça du Borussia Dortmund en 2017, car des blessures et des performances irrégulières ont entravé sa progression au Camp Nou.

Barcelone a-t-elle des remplaçants pour ses sorties de janvier? | Marca

Quique Setien n’a que 18 joueurs seniors à sa disposition pour le reste de la saison – 17 si l’on compte le blessé Luis Suarez. Ansu Fati, Riqui Puig, Alex Collado et Ronald Araujo comptent comme jeunes joueurs de l’équipe, mais c’est toujours un nombre limité.

Accord avec SC Braga pour le transfert de Trincão | FC Barcelona

Le FC Barcelone et le SC Braga ont conclu un accord pour le transfert du joueur Francisco Trincão qui rejoindra le club le 1er juillet 2020. Les frais de transfert sont de 31 millions d’euros et le joueur signera un contrat avec le Club pour les cinq prochaines saisons, jusqu’à la fin de la campagne 2024/25 avec une clause de rachat de 500 millions d’euros.

Accord avec Palmeiras pour le transfert de Matheus Fernandes | FC Barcelona

Le FC Barcelone et Palmeiras ont conclu un accord pour le transfert du joueur Matheus Fernandes Siqueira et il rejoindra le Club le 1er juillet 2020. Les frais de transfert seront de 7 millions d’euros plus 3 millions supplémentaires et le joueur signera un contrat de cinq ans contrat qui le conduira jusqu’à la fin de la saison 2024/25 et sa clause de rachat est fixée à 300 millions d’euros.

Accord avec l’OGC Nice pour le transfert de prêt de Wague | FC Barcelona

L’équipe de France paiera le salaire du joueur et dispose d’une option d’achat non obligatoire de 10 millions d’euros, plus 500 000 euros en variables. Si le club français décidait d’acheter le joueur purement et simplement, le FC Barcelone aurait une future option d’achat pour 15 millions d’euros jusqu’en juin 2021. Après la saison 2020/21, le club se réserve le droit de premier refus sur toute future vente du joueur.

Abel Ruiz part pour le SC Braga | FC Barcelona

Le FC Barcelone et le SC Braga ont conclu un accord pour le transfert d’Abel Ruiz jusqu’au 30 juin 2020. Par la suite, le club portugais exécutera l’achat obligatoire du joueur pour 8 millions d’euros. De plus, le FC Barcelone se réserve le droit de racheter le joueur.

Les tenants et les aboutissants de l’hiver | FC Barcelona

Le mercato d’hiver est maintenant fermé et ce fut une période très animée au FC Barcelone. Voici un tour d’horizon de tous les allées et venues des équipes de première et de deuxième équipes.

Arturo Vidal s’entraîne avant le match du Barça contre Levante | sport

Arturo Vidal n’a pas participé à l’entraînement avec ses coéquipiers de Barcelone à la Ciutat Deportiva de Sant Joan Despí samedi matin. Le milieu de terrain chilien, qui a gagné la confiance du nouvel entraîneur Quique Setien, a travaillé seul au gymnase. Son absence dans le groupe était surprenante car il ne manque pas souvent de sessions pour une bonne raison.

Willian ne renouvellera pas avec Chelsea et se prépare pour Barcelone cet été | Marca

Barcelone est sur le point de conclure un accord pour amener Willian au Camp Nou une fois son contrat à Chelsea expiré à la fin de la saison. Le club de Premier League a tenté de renouveler l’accord brésilien, qui prend fin le 30 juin, mais l’attaquant souhaite un changement de décor.