FC Barcelona News: 2 février 2020; Ousmane Dembele n’est pas encore prêt à revenir, Samuel Umtiti a rejeté l’offre d’Arsenal

Setien forcé de se tourner vers les enfants avec seulement 17 joueurs de la première équipe disponibles | Marca

À la fermeture de la fenêtre de transfert d’hiver, Quique Setien a l’impression d’avoir à Barcelone ce dont il a besoin pour le mener à bien jusqu’à la fin de la saison. L’entraîneur a 18 joueurs de la première équipe sous ses ordres et avec l’un d’entre eux, Luis Suarez, blessé à long terme, il doit se tourner vers l’académie pour compléter ses équipes de la journée.

Ousmane Dembele s’entraîne à nouveau mais exclut le match de Levante | sport

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance que le Français fasse partie de l’équipe pour le match de championnat, Setien l’a complètement exclu: «Il serait prématuré de faire entrer Dembele. Nous verrons pour les prochains matchs, mais nous n’allons pas aller de l’avant de nous-mêmes. “

Le patron de Barcelone, Setien, veut la Ligue des champions sur sa pierre tombale | ESPN

Quique Setien a peut-être décroché le travail de sa vie quand il a été nommé entraîneur de Barcelone le mois dernier – mais il réfléchit déjà à la façon dont il veut se souvenir de sa mort. “Je veux que ma pierre tombale dise que j’ai gagné la Ligue des champions avec le Barça”, a déclaré samedi l’homme de 61 ans dans une interview au journal catalan L’Esportiu.

Setien: l’accord de Trincao était en cours d’élaboration à mon arrivée | Marca

Les plans de Barcelone pour signer Francisco Trincao étaient en place bien avant l’arrivée de Quique Setien. Le nouvel entraîneur n’a succédé à Ernesto Valverde qu’en janvier et, bien qu’il n’ait pas eu son mot à dire lors de la signature, il a hâte de travailler avec le joueur la saison prochaine.

Ancien entraîneur de Trincao: il a la personnalité et le talent pour réussir à Barcelone | Marca

La signature du jeune attaquant portugais Francisco Trincao de Braga par Barcelone a été l’une des affaires les plus remarquables réalisées par une équipe de LaLiga Santander lors du mercato de janvier. Le joueur – qui arrivera cet été – a fait reculer les Blaugrana de 31 millions d’euros et il est certainement considéré comme une perspective chaude dans le match.

SPORT rencontre Trincao, un homme de 30 millions d’euros à Barcelone | sport

Antonio Salvador a mis sa main sur l’épaule du joueur et lui a dit: “Un jour, nous vous vendrons 30 millions d’euros.” C’était en 2016 et Francisco Trincao avait 16 ans lorsque le président de Braga lui a dit cela. Il pensait que c’était juste une façon de le féliciter pour les progrès qu’il avait réalisés grâce à l’académie des jeunes du club.

Le défenseur de Barcelone Samuel Umtiti a rejeté le transfert à Arsenal Football Espana

Le défenseur de Barcelone Samuel Umtiti aurait rejeté un transfert à Arsenal. L’international français a eu du mal à conserver une place de départ régulière au Camp Nou cette année, et selon des informations parues dans le journal français La Parisen, Mikel Arteta voulait l’emmener au Emirates Stadium.

Les joueurs de Barcelone restreignent l’accès au documentaire – sources | ESPN

La première série, diffusée en novembre dernier, n’a pas été bien accueillie par l’équipe. En plus de ne pas être payés ce qui leur avait été promis, certains joueurs n’étaient pas satisfaits de certains éléments du documentaire, y compris les scènes à l’intérieur du vestiaire après leur élimination en Ligue des champions à Liverpool à Anfield.