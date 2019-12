FC Barcelona News: 20 décembre 2019; 20 nominés dans l'équipe de match, Arthur prêt pour le retour de janvier

La liste de sélection pour Barça vs Alavés | Le manager du FC BarcelonaBarça, Ernesto Valverde, a nommé les joueurs suivants pour faire face à Alavés: ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I.Rakitic, Sergio, Todibo, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, M. Wague, Griezmann, Jordi Alba, Aleñá, S. Roberto, F. de Jong, Vidal, Umtiti, Junior et C. Pérez. Arthur, O. Dembélé et Ansu Fati sont blessés.

Neuf joueurs du Barça parmi les "100 meilleurs joueurs du monde" | FC BarceloneLionel Messi (n ° 1), vainqueur du Ballon d'Or en titre, est en tête d'une liste qui comprend également Frenkie de Jong (10), Marc-André ter Stegen (21), Antoine Griezmann (25), Luis Suárez (26) , Jordi Alba (65), Arthur (77), Sergio Busquets (79) et Gerard Piqué (82). Messi est unanimement considéré comme le plus grand joueur du football mondial aujourd'hui.

La vérité sur Alavés | FC Barcelone Le club est originaire de la ville pittoresque de Vitoria (ou Gasteiz en basque), qui n'est peut-être pas aussi grande que Bilbao ou Saint-Sébastien, mais est considérée comme la capitale de facto de la région car c'est là que sont basées toutes les principales institutions politiques. L'équipe elle-même porte le nom non pas de la ville, mais de la province et de la région historique d'Álava (ou Araba en basque).

Arthur Melo de retour à Barcelone en janvier | Football EspanaArthur Melo devrait revenir à Barcelone en équipe première pour le voyage à Espanyol début 2020, rapporte El Mundo Deportivo. L'international brésilien n'a pas joué pour le Blaugrana depuis la victoire de l'Atletico Madrid début décembre, alors qu'il a été remplacé à la 73e minute.

Barcelone a souffert de l'épuisement d'El Clasico | Football EspanaL'équipe locale a eu du mal à s'affirmer lors de la rencontre en milieu de semaine contre le Real Madrid, obtenant un match nul sans but dans un match où elle était deuxième. La partie visiteuse est apparue à la partie la plus en forme et la plus rapide, avec un jeu très pressant qui a causé beaucoup de problèmes à la partie d'Ernesto Valverde et a dominé la possession territoriale.

L'année des six trophées de Barcelone: ​​histoire orale de la façon dont Guardiola & Co. a fait l'impensable en 2009 | ESPN: Cela fait 10 ans que Barcelone a terminé 2009 avec un record de six trophées, ce qui signifie également que cela fait exactement 10 ans que les géants espagnols ont été presque bouleversés lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs par l'Argentin Estudiantes de La Plata.

Le vestiaire du Barça admet qu'il ne savait pas comment gérer le Real Madrid | L'équipe du FC Barcelone a repris l'entraînement ce jeudi après une semaine de matches difficiles, qui a culminé avec El Clasico la nuit dernière. L'effort massif de l'équipe leur a permis de terminer en haut de la semaine. Cependant, même s'il n'a pas perdu contre le Real Madrid, cela a laissé un mauvais goût dans la bouche car le Barça n'a pas pu trouver de réponse au système madrilène.

Les équipes gagnantes sextuples recevront un hommage au Camp Nou | FC BarceloneLe 19 décembre, le FC Barcelone a fêté les 10 ans de sa saison gagnante en sextuple, une réalisation incroyable qui les a vaincus à chaque compétition à laquelle ils ont participé en 2009. L'équipe, entraînée par Pep Guardiola et Tito Vilanova, a défini l'un des plus époques brillantes dans les 120 ans d'histoire du club.

Estadi Johan Cruyff accueillera une session de formation ouverte traditionnelle le 5 janvier | FC Barcelone L'Estadi Johan Cruyff au Ciutat Esportiva Joan Gamper prendra le relais du Miniestadi en tant que lieu de la traditionnelle session d'entraînement à porte ouverte pour la première équipe le 5 janvier, à partir de 11 heures. Tous les billets pour l'événement, promu par la Fondation du Barça dans le cadre de son programme de santé pédiatrique, auront un coût de 3 euros et les fonds récoltés iront à l'hôpital Saint Joan de Déu.

Valverde: la controverse avec VAR ne va pas s'arrêter | MarcaErnesto Valverde ne pense pas que la controverse entourant le VAR prendra fin. Le Real Madrid n'était pas satisfait des décisions non prises lors du récent Clasico au Camp Nou et ils ne sont pas la seule équipe de LaLiga Santander insatisfaite de son utilisation, avec 14 autres personnes se joignant à eux pour se plaindre de la technologie cette saison.