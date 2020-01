FC Barcelona News: 20 janvier 2020; Barcelone Edge Grenade en début de Quique Setién, Barcelone B battu

Barça 1-0 Grenade: solide départ pour Setién | FC Barcelona

Quique Setién a pris un départ victorieux en tant que patron du FC Barcelone. Il a sonné les changements toute la semaine, et cela a montré que l’équipe a enregistré des records de saison pour la possession et les passes. Il a été annoncé comme un «Cruyffista» dans la presse locale, et aujourd’hui nous devons voir à quel point c’est vrai.

Le travail continue | FC Barcelona

Après une victoire 1-0 sur Grenade lors de son premier match en charge, le manager du FC Barcelone Quique Setién était de retour avec ses joueurs sur le terrain 2 de la Ciutat Esportiva un lundi matin très froid et venteux. L’accent a été mis principalement sur l’échauffement après le match, avec Iñaki Peña du Barça B, Riqui Puig, Carles Pérez, Ansu Fati, Saverio et Marqués également impliqués alors que l’équipe se préparait pour un voyage à l’UD Ibiza mercredi dans la Copa del Rey.

Sauts de saison pour possession et passes | FC Barcelona

Les statistiques du premier match de Quique Setién en tant que manager du Barça laissent beaucoup de place à l’optimisme. Grenade a été battue 1-0, tout en établissant des sommets de la saison pour la possession (82,6%) et les passes (1 005). Ce n’est que la troisième fois qu’une équipe de Liga réalise plus de 1000 passes en un seul match depuis 2005/06.

Busquets refuse de critiquer Valverde après que Setien ait remporté sa première victoire | Objectif

Sergio Busquets a refusé de comparer Barcelone sous Ernesto Valverde et Quique Setien après que les Catalans aient fait un bon début de vie sous leur nouvel entraîneur-chef. Le Barça est revenu au sommet de la Liga avec une victoire 1-0 sur une Grenade tenace au Camp Nou dimanche.

Riqui Puig: Setien aime jouer au football, les joueurs de Barcelone sont très heureux | Marc

Riqui Puig a salué l’impact que Quique Setien a eu depuis qu’il a succédé à Ernesto Valverde à Barcelone. Setien est connu pour sa tendance à donner une chance aux jeunes joueurs et Puig en a profité contre Grenade, jouant les 20 dernières minutes du match.

Le dernier match avec plus de 1000 passes | FC Barccelona

Avec Tito Vilanova comme manager, le Barça a gagné 4-0 à Levante ce jour-là avec des buts de Leo Messi (2), Andrés Iniesta et Cesc Fábregas. Sur les 1 035 passes, Xavi en a fait 139, Fábregas 124 et Sergio Busquets 116. C’était aussi le jour célèbre où les onze membres de l’équipe du Barça étaient venus de La Masia.

«Les décisions sont toujours en faveur de Barcelone» – Grenade s’emballe après un carton rouge | Objectif

Le défenseur de Grenade Dimitri Foulquier a frappé Barcelone en affirmant qu’ils bénéficient souvent des décisions des arbitres après avoir vu son équipe battue 1-0 dimanche. En dépit d’être sur le pied arrière pendant une grande partie du match, Grenade semblait prête à frustrer les Catalans au Camp Nou uniquement pour que l’Allemand Sanchez soit expulsé pour un deuxième carton jaune à la 69e minute.

Ousmane Dembele est à nouveau en course sur le terrain d’entraînement | sport

Lundi, Ousmane Dembele était un protagoniste. L’ailier français a été vu en train de courir sur le terrain d’entraînement du Barca Ciutat Esportiva Joan Gamper, poursuivant sa convalescence après une blessure aux ischio-jambiers.

Barcelone et Manchester City se disputent Alessandro Bastoni | Football espana

Barcelone devrait rivaliser avec Manchester City dans la course pour le défenseur de l’Inter Milan Alessandro Bastoni. Le défenseur central très bien noté est de retour avec l’équipe d’Antonio Conte pour la saison 2019-2020, après des périodes de prêt aux côtés de la Serie A, Atalanta et Parme, au cours des deux dernières années.

Billets pour Ibiza v Barcelone volés au box-office | sport

La Copa del Rey de Barcelone lors des 32 derniers affrontements avec Ibiza, au troisième niveau espagnol, a créé beaucoup d’excitation sur l’île. Cependant, les billets étant épuisés, certains sont allés trop loin pour obtenir les leurs. Certains fans sont entrés par effraction dans les bureaux du club à Can Misses hier soir et ont volé des billets réservés aux détenteurs d’abonnements, sponsors, institutions et plus encore.

Nàstic de Tarragona 1-0 Barça B: mince défaite sur la route | FC Barcelona

Le Barça B est tombé à la défaite aux mains de Nàstic dimanche après-midi, avec l’équipe locale triomphant 1-0 à Tarragone grâce à un but de Pol Ballesteros. Alors que le Barça B dominait la possession et jouissait d’occasions claires, ils n’ont pas pu trouver le filet et sont tombés à leur quatrième défaite de la campagne Segunda B.

Barcelone lance l’ultimatum du jeune américain Konrad à propos d’un nouvel accord – sources | ESPN

Barcelone a fait de l’international des jeunes des États-Unis Konrad de la Fuente un ultimatum, ont indiqué des sources à ESPN, alors que les négociations se poursuivent sur un nouveau contrat. Le club espagnol a fait de De la Fuente une offre améliorée, ses conditions étant à l’été, mais lui a dit que s’il ne l’accepte pas, il risque d’être mis à l’écart pour le reste de la saison.