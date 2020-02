FC Barcelona News: 21 février 2020; Martin Braithwaite dévoilé

Braithwaite «honoré de jouer avec le« meilleur de tous les temps »Lionel Messi à Barcelone | Football Espana

Martin Braithwaite, nouveau recruteur de Barcelone, a parlé de la perspective de jouer avec Lionel Messi à Barcelone. Il a déclaré: «Il est certainement le meilleur joueur de l’histoire, c’est donc un grand honneur d’avoir l’opportunité de jouer avec lui. C’est un grand moment pour moi et je peux toujours dire que j’ai joué avec lui. “

Abidal admet son erreur dans la crise de Messi | sport

Eric Abidal a admis avoir fait une erreur en critiquant publiquement les joueurs de Barcelone dans une interview qui a provoqué une réaction de colère de Lionel Messi. Il a déclaré: “J’ai appris beaucoup de choses en quelques jours et les choses internes devraient être traitées en interne et non dans les médias.”

Abel Ruiz et Carles Perez marquent le jour de la présentation de Braithwaite à Barcelone | Marca

Abel Ruiz et Carles Perez étaient tous deux sur la bonne voie en Ligue Europa le jour de la présentation de Martin Braithwaite au Barça. Ruiz a marqué lors de la défaite 3-2 de Braga contre les Rangers à Ibroz, tandis que Perez a inscrit le vainqueur de la Roma contre Gand.

Un nouveau message de Luis Suarez sur son rétablissement | sport

Luis Suarez a publié une nouvelle mise à jour sur sa guérison d’une opération au genou sur les réseaux sociaux. L’attaquant a travaillé dans le gymnase et a écrit: “Chaque jour, en passant devant de nouveaux marqueurs.” Il espère revenir trois semaines avant la date prévue.

Rivaldo: Je ne comprends ni ne suis d’accord avec la signature de Braithwaite | Marca

L’ancienne star de Barcelone Rivaldo a critiqué la signature du club de Martin Braithwaite. Le Brésilien a déclaré: «Honnêtement, je ne comprends ni ne suis d’accord avec [Braithwaite’s] signer pour plusieurs raisons. D’abord parce que cette signature a été faite à l’extérieur de la fenêtre et, en plus, parce que Barcelone aurait pu choisir un enfant de La Masia au lieu de [making] ce transfert. “

Le président du Barça, Bartomeu, admet que le transfert de Braithwaite est injuste pour Leganes | Objectif

Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a admis que la signature de son club de Martin Braithwaite était injuste envers Leganes car ils ne pouvaient pas faire de remplaçant. Il a expliqué: “Nous avons payé la clause conformément au règlement, même si nous pensons qu’elle devrait être révisée car il n’est pas juste que Leganes ne puisse désormais signer personne.”