FC Barcelona News: 21 janvier 2020; Focus sur la Copa del Rey, le Bayern Munich Eying Nelson Semedo

Confirmation du coup d’envoi du match FC Barcelone / Getafe | FC Barcelona

Le Barça contre Getafe dans la semaine 24 de la Liga aura lieu le samedi 15 février à 16h00 CET. Si les blaugranes se rendaient en demi-finale de la Copa del Rey, ce serait le week-end après le match aller en milieu de semaine. Getafe n’a pas de tels soucis puisqu’ils ont été éliminés du tournoi par Badalona lors des 64 dernières étapes.

La vérité sur UD Ibiza | FC Barcelona

Le deuxième match de Quique Setién en charge est un match de la Copa del Rey à l’UC Ibiza (mercredi à 19h00 CET). C’est la première fois que les deux clubs se rencontrent, alors voici quelques informations sur le club des îles Baléares.

Quand et où regarder Ibiza contre le Barça | FC Barcelona

La Copa del Rey sera de retour au FC Barcelone mercredi soir (19h CET) quand elle affrontera IBIZA en huitièmes de finale. Ce sera un deuxième match en charge du nouvel entraîneur Quique Setién, et une égalité jouée sur une seule jambe -la victoire est vitale pour les Blaugrana.

Barcelone a 10 jours pour signer un numéro 9 avec Suarez absent pour la saison | sport

Des alarmes ont retenti à Barcelone lorsque Luis Suarez a été exclu pendant quatre mois. Il est pratiquement absent pour le reste de la saison, ce qui signifie qu’ils devront peut-être signer. Le Barça n’envisageait pas d’aller sur le marché ce mois-ci, mais la blessure de l’Uruguay a radicalement changé ses plans.

Le Barça n’exclut pas de laisser Rakitic quitter le Camp Nou en janvier | sport

Le FC Barcelone n’exclut pas de laisser Ivan Rakitic quitter le Camp Nou en janvier avant la fermeture du mercato à la fin du mois. Le club a deux offres pour le milieu de terrain croate, l’un d’entre eux étant de la Juventus, qui domine la Serie A et inclut l’ancien joueur du Real Madrid Cristiano Ronaldo dans leurs rangs.

Nelson Semedo du Barça apparaît comme une cible pour le Bayern Munich | sport

Nelson Semedo a un contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2022 mais il semble qu’il ait perdu sa place dans l’équipe. Selon Bild, l’été dernier, il n’était pas à vendre, mais le Barça aurait désormais pu changer de position. Un reportage dans le magasin allemand indique que le Bayern Munich suit sa situation, Tottenham étant également intéressé.

Barcelone veut le milieu de terrain de la Juventus Matheus Pereira | Football Espana

Barcelone envisagerait une offre pour le milieu de terrain de la Juventus Matheus Pereira dans les prochains jours. Le patron de La Blaugrana, Quique Setien, n’a pas encore défini ses plans pour le mercato de janvier, mais le Brésilien de 23 ans serait une cible à long terme de la partie catalane.

La Masia ferme temporairement en raison des conditions météorologiques | Marca

Barcelone a annoncé sur les réseaux sociaux qu’en raison des prévisions météorologiques et de l’état des routes, les séances d’entraînement prévues pour lundi après-midi ont été annulées. La première équipe, qui s’est entraînée à midi, sera de retour au travail à 18h00 CET mardi.

Rei Manaj rejoint le Barça B | FC Barcelona

Le FC Barcelone et Albacete ont conclu un accord pour l’attaquant albanais de 22 ans Rei Manaj avec le joueur signant un contrat jusqu’au 30 juin 2023. La clause de rachat de Manaj est fixée à 50 millions d’euros après avoir passé un examen médical vendredi dernier et signé son nouveau contrat le Lundi à l’Estadi Johan Cruyff en présence du membre du conseil d’administration responsable du Barça B, Silvio Elías et du directeur technique du Barça B, Jose Mari Bakero.