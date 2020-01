FC Barcelona News: 24 janvier 2020; Barcelone remporte l’adversaire de la Copa del Rey, l’attaquant poursuit

Leganés, adversaires des 16es de Copa del Rey | FC Barcelona

Le Barça a tiré Leganés en huitièmes de finale de la Copa del Rey, après avoir éliminé Ibiza lors du tour précédent. Le nouveau format de la compétition signifie que la cravate est une seule jambe et qu’elle se jouera au Camp Nou. La date doit être confirmée, mais le match se jouera les 28, 29 ou 30 janvier.

De Jong: «Nous voulons tout gagner» | FC Barcelona

«Nous voulons gagner tous les trophées.» Frenkie de Jong a insisté sur les ambitions de l’équipe pour cette saison, s’exprimant lors du lancement du nouveau kit d’entraînement au Nike Store de Las Ramblas. “Tout le monde veut gagner la Ligue des champions, mais nous voulons aussi gagner la ligue et la coupe.”

Griezmann est mal compris à Barcelone, mais son impact sur l’équipe est déjà immense | ESPN

Si chaque joueur de Barcelone avait travaillé aussi dur et aussi désintéressé qu’Antoine Griezmann cette saison, Ernesto Valverde aurait toujours un emploi. C’est ironique car le sort d’El Txingurri en tant que patron du Barça a été scellé à 99% lorsqu’il a remplacé Griezmann par le Barça 2-1 dans le match de derby contre l’Espanyol au début du mois.

Griezmann prévoit de marquer l’histoire aux côtés de Messi à Barcelone | Objectif

Antoine Griezmann considère Lionel Messi comme «le joueur le plus fort du monde» et entend «écrire l’histoire» aux côtés de l’Argentin mercuriel à Barcelone. L’attaquant international français a surmonté une lente ouverture de son temps au Camp Nou pour commencer à livrer la marchandise de manière plus régulière.

Les joueurs de Barcelone jouent doucement Messi à l’entraînement, personne ne veut le blesser – Todibo | Objectif

Selon Jean-Clair Todibo, qui a passé l’année dernière à jouer aux côtés de l’Argentine au Camp Nou, les joueurs barcelonais «se laissent aller» sur Lionel Messi sur le terrain d’entraînement. Messi reste le joueur et le leader le plus influent de Blaugrana, avec très peu de signes de déclin malgré le fait qu’il approche maintenant de son 33e anniversaire.

Le Barça mise sur Rodrigo de Valence et exclut Aubameyang d’Arsenal | sport

À l’heure actuelle, la première cible est Rodrigo Moreno de Valence. Les deux clubs se sont entretenus ces derniers jours d’un accord pour l’international espagnol. Le contact entre Jorge Mendes, l’agent du joueur, et la hiérarchie Los Che a été constant dans le but de conclure un accord.

Giroud de Chelsea entre en scène alors que la recherche des attaquants du Barça se poursuit | sport

Le nom de l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud a pris de l’ampleur en tant que solution aux problèmes frappants de Barcelone ces derniers jours. L’attaquant de France, 33 ans, n’est pas dans les plans de Frank Lampard et pourrait partir ce mois-ci.

Le FC Barcelone célèbre le Nouvel An chinois avec une vidéo animée mettant en vedette ses joueurs | FC Barcelona

Pour la septième année consécutive, le club a félicité ses fans du pays asiatique en ce jour important de leur année, qui commémore en 2020 l’année du rat. Le court métrage met en vedette Leo Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann et Marc André Ter Stegen de l’équipe masculine, ainsi que Lieke Martens du Barça Women

Louie Barry quitte Barcelone pour Aston Villa | Marca

Aston Villa a conclu un accord avec le jeune barcelonais Louie Barry pour un montant d’environ un million d’euros. Le jeune de 16 ans a déménagé à La Masia de West Bromwich Albion en juillet 2019, mais son temps avec les Blaugrana n’était pas aussi attendu qu’il n’a disputé que sept matches de championnat, marquant deux fois.