FC Barcelona News: 27 janvier 2020; Ousmane Dembele de retour à l’entraînement, Barcelone B victorieux

Kobe Bryant (1978-2020) | FC Barcelona

Le monde est en deuil après la mort tragique de Kobe Bryant aujourd’hui. Le vainqueur de cinq championnats NBA avec les Lakers de Los Angeles et de deux médailles d’or olympiques avec Team USA est décédé dimanche à l’âge de 41 ans dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie.

Réactions à la perte de Kobe Bryant | FC Barcelona

La mort de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère dimanche a choqué le monde du sport. Au FC Barcelone, ses nombreux admirateurs ont exprimé leur chagrin sur les réseaux sociaux.

Messi finira par en avoir assez et fera ses valises | Marca

Une autre défaite décevante pour Barcelone, quelques semaines seulement après l’installation d’un nouvel entraîneur censé apporter un changement radical, a soulevé plus de questions que de réponses.

Setien donne aux joueurs de Barcelone leur premier jour de congé depuis leur prise en charge | Marca

Quique Setien a décidé de donner à son équipe de Barcelone son premier jour de congé depuis sa prise de fonction en tant que premier entraîneur de l’équipe, permettant à ses joueurs de prendre une pause lundi. Une des nombreuses raisons pour lesquelles Ernesto Valverde a été critiqué est le nombre excessif de jours de congé qu’il a accordés à ses joueurs.

Dembélé se joint à l’entraînement du dimanche | FC Barcelona

L’équipe du FC Barcelone s’est entraînée dimanche matin à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, le lendemain de sa défaite à l’extérieur contre Valence. Les joueurs se sont tournés vers les matchs à venir qui les attendent en Copa del Rey et LaLiga, contre CD Leganés et Levante UD, respectivement.

Le Barça a contacté les gens de Lautaro Martinez ce mois-ci mais l’accord est impossible | sport

Certaines des transactions envisagées par le club catalan se sont avérées impossibles, comme celle de Lautaro Martinez de l’Inter Milan. Il y a eu des contacts avec les agents de l’attaquant argentin pour tenter de conclure un accord ce mois-ci, mais il était impossible de le faire sur le plan financier pour le moment. L’Inter, lui aussi, n’était pas disposé à mettre un prix sur l’un de ses joueurs vedettes ce mois-ci.

Barcelone exclut la décision de Piatek de Milan alors qu’ils cherchent un numéro 9 | sport

Les Catalans sont privés de Luis Suarez, blessé, pendant quatre mois et tiennent à faire venir Rodrigo Moreno de Valence en remplacement. Cependant, ils étudient également d’autres options au cas où Rodrigo ne viendrait pas et l’international polonais Piatek figurerait sur leur longue liste.

Rodrigo Moreno s’entraîne avec Valence au milieu de l’intérêt de Barcelone | Football Espana

Rodrigo Moreno s’entraîne normalement avec Valence au milieu des rumeurs selon lesquelles il rejoindra Barcelone cette semaine, rapporte Marca. L’international espagnol a été lié à un déménagement au Camp Nou au cours de la dernière semaine de la fenêtre de transfert de janvier, le Blaugrana espérant signer un remplaçant pour le blessé Luis Suarez.

Barcelone lance une offre pour l’ancien attaquant de Séville Wissam Ben Yedder | Football Espana

Barcelone envisagerait un transfert tardif dans la fenêtre de transfert de l’attaquant de l’AS Monaco Wissam Ben Yedder. L’équipe de Quique Setien a été liée à un certain nombre de cibles de transfert susceptibles d’attaquer avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier, notamment le skipper d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang et la star de l’Inter Milan Lautaro Martinez.

Barça B 2-0 Ejea: le travail acharné obtient sa récompense | FC Barcelona

Le Barça B a contrôlé le ballon pendant de longues périodes dans les premières étapes, mais la défense de l’Ejea était solide et donc l’équipe de Garcia Pimienta a eu du mal à trouver de l’espace pour se donner des chances. Saverio et Monchu se sont rapprochés le plus des Blaugranes, mais ce fut Ramón López d’Ejea qui a presque ouvert le score, son tir de l’intérieur de la surface de réparation de six mètres dévié du danger.