FC Barcelona News: 28 décembre 2019; Nelson Semedo veut des pourparlers de contrat plus rapides, Donyell Malen rejoint la liste restreinte des attaquants

Barça et Messi rois des années 2010 | FC Barcelona

Les années 2010 ont été une décennie définie par Lionel Messi et le FC Barcelone. De 2010 à 2019, le club a réalisé des statistiques record en victoires, buts et passes décisives, mené par l'attaquant argentin. Aucun autre joueur des cinq meilleures ligues européennes n'a égalé ces chiffres.

Barcelone reprend l'entraînement dimanche | sport

Barcelone revient au travail dimanche pour se préparer à l'affrontement de derby avec l'Espanyol le samedi 4 janvier (21h) à Cornella El Prat. Valverde aura toute son équipe disponible, à l'exception de Leo Messi, Luis Suarez, Neto et Arturo Vidal, qui ont du temps libre pour passer Noël chez eux en Amérique du Sud.

Busquets est le joueur le plus important de Barcelone aux côtés de Messi, selon Casemiro du Real Madrid | Objectif

Sergio Busquets est le joueur le plus important de Barcelone aux côtés de Lionel Messi, selon son homologue du Real Madrid Casemiro. Le Brésilien répondait aux commentaires récemment formulés par Busquets, affirmant qu’il étudiait le style de jeu de Casemiro – ce que l’homme madrilène a décrit comme «un honneur».

Les pourparlers de contrat à feu lent qui frustrent Semedo | Marca

Nelson Semedo a reçu une bonne offre de quitter Barcelone pour l'Atletico Madrid l'été dernier. Il était l'arrière droit que Diego Simeone voulait signer et, malgré l'insistance de l'Atletico et la volonté du joueur de partir, Barcelone a décidé de ne pas le laisser partir.

L'Inter Milan accélère pour signer Arturo Vidal | sport

L'Inter Milan s'est accéléré pour signer Arturo Vidal dans la fenêtre d'hiver de Barcelone. Le club italien a conclu un accord avec le milieu de terrain et n'a plus qu'à convaincre Barcelone de vendre, par Tuttosport.

ABC: Arturo Vidal réclame 2,4 millions de dollars au Barça en bonus impayés | sport

Le milieu de terrain chilien, qui négocie actuellement sa sortie du club avec l'Inter Milan en train de le signer, a déclaré que Vidal n'avait reçu que 1,7 million d'euros sur les 4,1 millions qu'il croyait devoir.

"Le meilleur reste à venir" – Rakitic ne songe pas à quitter Barcelone | Objectif

Le milieu de terrain croate Ivan Rakitic a insisté sur le fait qu'il ne songe pas à quitter Barcelone alors que des rumeurs continuent de planer sur son avenir. Le joueur de 31 ans entamera la dernière année de son contrat à la fin de cette saison et a été lié à un certain nombre de clubs à travers l'Europe au cours des dernières fenêtres de transfert.

L'attaquant de Chelsea Willian ne s'intéresse pas à Barcelone | Football Espana

Barcelone reste intéressé par la signature de l'attaquant de Chelsea Willian, mais le joueur n'a aucun intérêt à un mouvement, selon des rapports. Pep Guardiola était lié à son arrivée au Camp Nou, mais aucun mouvement ne s'est concrétisé, et il est passé du côté russe Anzhi Makhachkala, puis à Chelsea.

Barcelone identifie l'attaquant du PSV Donyell Malen | Football Espana

Barcelone a identifié l'attaquant du PSV Eindhoven Donyell Malen comme cible de transfert, selon Diario Sport. Malen a déjà marqué 17 buts cette saison pour les géants néerlandais et trouve notamment une forme de buteur incroyable dans l'Eredivisie, où il a marqué 11 fois en 14 matches.