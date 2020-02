FC Barcelona News: 28 février 2020; Les préparatifs du Clasico se poursuivent

Neymar poursuivra Barcelone en justice, cette fois pour 6,5 millions d’euros | COMME

Neymar a déposé une troisième action en justice contre Barcelone et demande 6,5 millions d’euros à son ancien club, selon El Mundo. Le Brésilien veut une compensation pour les éventualités, et l’action en justice pourrait menacer ses chances de retourner au club.

Morientes sur le Clasico: je préférerais que Braithwaite ne joue pas | sport

L’ancien attaquant du Real Madrid Fernando Morientes ne veut pas que Martin Braithwaite joue à El Clasico. Il a déclaré: «C’est un joueur intéressant pour le Barça. J’aime les attaquants centraux et je pense que l’entraîneur de l’opposition a plus de mal à défendre quand il y a quelqu’un en tête. En tant que Madridista, je préférerais qu’il ne joue pas. “

Braithwaite de Barcelone: ​​«J’étais en fauteuil roulant pendant 2 ans à cause d’une maladie de la hanche» | COMME

Martin Braithwaite a donné une interview à Barcelone où il a parlé de ses difficultés en tant que jeune. Il a expliqué: «J’ai été en fauteuil roulant pendant deux ans à cause d’une maladie de la hanche. Je devais me reposer, je ne pouvais pas me forcer les jambes. Pour un enfant comme moi, qui jouait et aimait le football, c’était très difficile. »

Le nouvel accord de Konrad de la Fuente sera confirmé dans les prochains jours | sport

Konrad de la Fuente devrait signer un nouvel accord avec le club dans les prochains jours et sera un membre permanent du Barça B la saison prochaine. Le jeune américain semble prêt à franchir le pas et le Barça tient à garder l’un de ses jeunes joueurs les plus prometteurs.

Le Barça rejette Willian et l’Atlético va pour lui | Mundo Deportivo

Barcelone n’est plus intéressé à signer Willian de Chelsea. Le Brésilien pourrait être en mouvement cet été et a déjà été lié au Camp Nou. L’Atletico Madrid pourrait être une destination possible pour l’ailier.

Schuster: je ne pense pas que Madrid ou le Barça gagneront la Ligue des champions | sport

Bernd Schuster ne pense pas que Barcelone ou le Real Madrid gagneront la Ligue des champions cette saison. Il a dit: “En général, ils ont une mauvaise saison. Assez pauvre, donc je ne pense pas qu’une équipe espagnole remportera la Ligue des champions. Nous ne croyions pas au Bayern Munich jusqu’à récemment et maintenant vous les voyez et ils se portent très bien. “

Werner attend Liverpool alors que Barcelone et Man Utd prennent leur décision | FourFourTwo

Barcelone et Manchester United ont tous deux fait des offres pour l’attaquant du RB Leipzig Timo Werner, selon The Athletic. Cependant, l’international allemand tiendrait à Liverpool, son choix préféré.