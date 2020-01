FC Barcelona News: 28 janvier 2020; Les joueurs retournent à l’entraînement, Riqui Puig de retour de la maladie

Minute de silence pour Kobe et Gianna Bryant | FC Barcelona

Un retour à l’entraînement de l’équipe de Quique Setién après une journée de repos lundi avec deux rencontres à l’horizon cette semaine: affrontement de la Copa del Rey jeudi avec Leganés au Camp Nou et rencontre de Liga dimanche avec Levante également à domicile. Avant de commencer la séance de mardi, l’équipe a observé une minute de silence à la mémoire de Kobe Bryant et de sa fille Gianna.

Riqui Puig est de retour à l’entraînement alors que Dembele accélère son rétablissement | sport

Après une journée de congé lundi, le FC Barcelone a repris l’entraînement mardi en vue du match de Copa del Rey jeudi contre Leganes au Camp Nou. Quique Setien a été stimulé par la présence de Riqui Puig, qui a raté le match de Valence avec une maladie, tandis qu’Ousmane Dembele s’est de nouveau entraîné.

La seule fois où le FC Barcelone a disputé un match nul à domicile | FC Barcelona

Jeudi, le Camp Nou accueillera Leganés, le Barça, en huitièmes de finale de la Copa del Rey. Avec le nouveau format de la compétition, l’égalité sera décidée en un seul match, le tirage au sort donnant l’avantage à domicile des blaugranes contre ‘los pepineros’, ce qui ne s’est pas produit dans le tournoi à élimination directe depuis longtemps.

Lionel Messi a l’air fatigué de Barcelone. Comment l’équipe et sa superstar peuvent-elles renverser la vapeur? | ESPN

Il a atteint le stade où, franchement, personne, pas même les Cules les plus purs et durs, ne pourrait se plaindre si Lionel Messi se préparait à s’éloigner de Barcelone sans frais de transfert cet été. C’est dans son contrat qu’il est autorisé à le faire. Je suppose que cette clause a été négociée pour une situation tout comme la situation actuelle et bien qu’il dise souvent qu’il veut rester et conquérir au Camp Nou, vous comprendrez s’il est en train de changer d’avis.

Gullit: Frenkie de Jong ne joue pas si bien, il doit faire mieux | Marca

Ruud Gullit a suggéré que Frenkie de Jong pourrait faire mieux lors de sa première saison avec Barcelone. Le joueur de 22 ans a coûté 75 millions d’euros au club catalan lorsqu’ils l’ont acheté à l’Ajax l’été dernier.

Valence confirme les pourparlers de Barcelone pour Rodrigo Moreno | Football Espana

Le patron de Valence, Albert Celades, a confirmé que Barcelone était en négociations pour signer son attaquant Rodrigo Moreno cette semaine. L’international espagnol a été lié à un déménagement au Camp Nou au cours de la dernière semaine de la fenêtre de transfert de janvier, le Blaugrana espérant signer un remplaçant pour le blessé Luis Suarez.

Rodrigo Moreno photographié à Barcelone lors de sa rencontre avec Ramon Cugat | sport

Rodrigo Moreno est à Barcelone, bien que sa visite ne soit pas liée à son possible déménagement au FC Barcelone. Cette fois, l’attaquant valencien fait un check-up au genou avec le Dr Ramon Cugat, qui a récemment soigné sa blessure dont il est revenu la semaine dernière.

Barcelone pourrait recruter Bruno Fernandes comme édulcorant pour attirer Rodrigo de Valence – sources | ESPN

Barcelone et Valence sont en pourparlers avancés sur un accord pour que l’attaquant Rodrigo déménage au Camp Nou avant la fermeture du mercato cette semaine, ce qui pourrait également inclure la signature de Bruno Fernandes, cible de Manchester United, ont indiqué des sources à ESPN.