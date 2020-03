FC Barcelona News: 28 mars 2020; Neymar dit de snober le Barça

Roberto Carlos dit à une star de snober Barcelone pour la gloire de la Ligue des champions | Soirée Standard

Roberto Carlos a dit à Neymar de snober un mouvement à Barcelone et de rejoindre le Real Madrid s’il veut gagner la Ligue des champions.

Quique Setién en lock-out | FC Barcelona

Le patron de Barcelone, Quique Setien, a parlé de la façon dont il passe son temps pendant le verrouillage actuel en Espagne en raison du coronavirus.

La Masia également touchée par les baisses de salaires | Marca

Barcelone a décidé de prendre des réductions de salaire en raison de la pandémie. Cela affectera également La Masia où tout le personnel semi-professionnel verra son salaire baisser de 30%.

Barcelone: ​​Iniesta le plus proche de Messi – Luis Enrique | COMME

L’ancien patron de Barcelone, Luis Enrique, a tenu une session de questions / réponses avec les fans en ligne et a parlé des deux joueurs qui l’ont le plus impressionné au cours de sa carrière.

Ligue des champions en août et la saison 2020/21 de la Liga en octobre? | sport

On ne sait toujours pas quand le football reviendra, mais on suppose que la Ligue des champions pourrait être disputée en août et la nouvelle saison de la Liga commencer en octobre.

Coutinho améliorerait Arsenal ou Spurs – Rio Ferdinand | Soirée Standard

Rio Ferdinand dit que Manchester United n’a pas besoin de Philippe Coutinho mais il pense que le Brésilien améliorerait Arsenal ou Tottenham.