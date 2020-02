FC Barcelona News: 3 février 2020; Ansu Fati Brace mène à la victoire, Barcelone B gagne également

Barça 2–1 Levante: Double délice! | FC Barcelona

Le Barça a commencé son match contre Levante six points derrière le Real Madrid, leader de la Liga, et a donc amené le match à leurs adversaires dès le premier coup de sifflet. La première chance du match a pris 13 minutes pour arriver alors qu’Ansu Fati se dirigeait délibérément vers le but avant de relâcher Leo Messi qui tirait juste à côté.

Session de récupération | FC Barcelona

Après la défaite 2-1 de Levante dimanche, Quique Setién et son équipe se sont réunis pour la séance de récupération d’après-match habituelle à la Ciutat Esportiva Joan Gamper à 11h00 à Barcelone. Pas moins de dix membres de l’équipe du Barça B les ont également rejoints pour l’entraînement (Iñaki Peña, Sergi Puig, O. Mingueza, J. Cuenca, Monchu, Matheus Pereira, Riqui Puig, Collado, Rey Manaj et Ansu Fati) ainsi que Mika , Antonio Jesús, Konrad et Nils de l’équipe U19.

“Je doute encore que tout cela soit réel” – Fati se délecte du dernier jalon du Barça | Objectif

Ansu Fati a admis qu’il se trouve encore à douter que sa percée à Barcelone soit “réelle ou non” après avoir marqué un doublé vainqueur dans la victoire de 2-1 de dimanche sur Levante. Fati, 17 ans, a émergé au début de la saison et impressionné par ses performances pour le Barça, champion de la Liga, malgré sa jeunesse.

Setien tire le meilleur parti de Semedo | Marca

Nelson Semedo a été l’un des joueurs les plus remarquables lors de la victoire 2-1 de Barcelone sur Levante dimanche soir. L’arrière droit avait le même niveau d’influence sur le jeu que le buteur Ansu Fati et que Lionel Messi.

“Il y avait beaucoup de choses que je n’aimais pas” – Rakitic mécontent de la gestion par Barcelone de la saga des transferts | Objectif

Ivan Rakitic a reconnu son mécontentement face à Barcelone, le Croate étant resté au club pendant la période de transfert de janvier, bien qu’il soit devenu un joueur marginal cette saison. Le joueur de 31 ans a disputé 90 minutes lors de la victoire 2-1 en Liga contre Levante dimanche – à seulement son huitième départ en championnat jusqu’à présent.

L’Inter Milan augmente le prix demandé pour l’objectif de Barcelone Lautaro Martinez | Football Espana

La poursuite estivale annoncée de Barcelone contre l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez pourrait être compliquée par l’augmentation de sa clause de libération. La Blaugrana est susceptible de mettre en avant un nouvel attaquant comme priorité de transfert avant la campagne 2020-21, et les géants catalans ont été liés à un gros mouvement d’argent pour l’international argentin.

El Prat 1-2 Barça B: Vital trois points | FC Barcelona

Rey Manaj et Konrad de la Fuente figuraient tous deux sur la feuille de match du Barça B lors de leur victoire 1-2 contre El Prat. Sans Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado et Ansu Fati; tous appelés pour la première équipe, et le Monchu suspendu, cinq joueurs de l’équipe U19A ont été repêchés: Ilaix Moriba, avec son premier départ Barça B, Antonio, Konrad, Nils et Mika.