FC Barcelona News: 31 janvier 2020; Barcelone avance dans la Copa del Rey et la recherche des attaquants prend fin

Performance cinq étoiles | FC Barcelona

Le Barça a commencé en beauté au Camp Nou et ils ont eu une récompense dès la quatrième minute. Une passe de Leo Messi a libéré Nelson Semedo sur le côté droit avant que l’arrière droit ne traverse pour qu’Antoine Griezmann retourne à la maison. Le Français avait presque une seconde avant 10 minutes de jeu, mais après consultation avec VAR, le but était exclu.

Rivaux possibles en quart de finale de la Copa | FC Barcelona

Le FC Barcelone sera au tirage au sort des quarts de finale de la Copa del Rey (vendredi 31, 13h00 CET) après le démantèlement de Leganés, et leurs rivaux potentiels sont l’Athletic Club, Valence, Villarreal, le Real Madrid, la Real Sociedad, Grenade et Mirandés. L’égalité se jouera la semaine prochaine au stade de l’équipe qui sera tirée en premier du bol, et ce sera une autre affaire à une jambe.

Messi atteint 500 victoires en tant que joueur du FC Barcelone | FC Barcelona

Leo Messi et les records vont de pair. La star argentine a désormais enregistré 500 victoires en tant que joueur du FC Barcelone grâce à la victoire 5-0 contre Leganés lors de la Copa del Rey au Camp Nou. Le numéro 10 du Barça est en tête du classement des victoires, devant Xavi Hernández (476) et Andrés Iniesta (459).

Antoine Griezmann: «Jouer en tant que N ° 9 du Barça? Je suis là pour aider l’équipe »| sport

Antoine Griezmann a marqué le premier but alors que Barcelone battait Leganes 5-0 jeudi pour atteindre les quarts de finale de la Copa del Rey, le tirage au sort des huit derniers ayant lieu vendredi. Griezmann a joué un rôle central avec Luis Suarez blessé pendant quatre mois.

Barcelone met fin à la recherche du remplaçant de Luis Suarez après l’échec de l’offre de Richarlison | Sky Sports

Barcelone a tenté de signer un remplaçant pour lui ce mois-ci, mais n’a pas été en mesure de conclure des accords pour ses quatre cibles principales – Lautaro Martinez de l’Inter Milan, Valence Rodrigo, l’attaquant monégasque Wissam Ben Yedder et l’attaquant d’Everton Richarlison.

Setien soutient Dembele «incroyable» pour compenser l’échec de Barcelone à signer un attaquant | Objectif

Setien a reconnu que l’absence d’une nouvelle signature laisse l’attaque du Barça dans une position précaire, bien que Dembele ait été remis en forme depuis le week-end après avoir été mis à l’écart depuis novembre avec une blessure à la cuisse. Le joueur de 22 ans a signé avec le Borussia Dortmund pour un montant initial de 105 millions d’euros (88 millions de livres sterling / 116 millions de dollars) en août 2017, mais a souvent eu des problèmes de blessures.

Le barcelonais Carles Perez rejoint la Roma pour un contrat pouvant atteindre 15,5 millions d’euros | ESPN

L’attaquant barcelonais Carles Perez a rejoint la sélection de Serie A Roma pour un montant initial de 11 millions d’euros, ont confirmé les deux clubs jeudi. Un montant supplémentaire de 4,5 millions d’euros est potentiellement dû aux modules complémentaires liés aux performances. Perez a signé un contrat avec la Roma jusqu’en 2024.

Manchester United veut le milieu de terrain de Barcelone Ivan Rakitic | Football Espana

Manchester United envisage une offre tardive pour débarquer le milieu de terrain de Barcelone Ivan Rakitic dans la fenêtre de transfert de janvier. Diario Sport cite un rapport d’ESPN selon lequel les Red Devils souhaitent renforcer leur milieu de terrain après l’atterrissage du capitaine du Sporting CP Bruno Fernandes cette semaine.