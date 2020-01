FC Barcelona News: 4 janvier 2020; Une équipe nommée pour l’Espanyol, intérêt manifesté à Moussa Wague

L’équipe de derby | FC Barcelona

La bonne nouvelle est que Ansu Fati a été déclaré pleinement apte et disponible pour la sélection, et a en effet été inclus dans la liste des 18. Il rejoint Nelson Semedo, Piqué, Ivan Rakitic, Sergio, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Vidal, Umtiti et Junior Firpo, avec Iñaki Peña et Carles Pérez du Barça B.

APERÇU: Espanyol contre Barça | FC Barcelona

La pause festive est terminée et le FC Barcelone revient en action samedi (Stade RCDE, 21h00 CET) avec un derby local pour débuter l’année contre le RCD Espanyol. Les rivaux de la ville ne pouvaient pas être plus éloignés en entrant dans le match. Les blaugrana ont deux points d’avance en haut du tableau, tandis que les perruches sont enracinées au fond et ont amené Abelardo Fernández dans l’espoir que l’ancien défenseur du Barça puisse gérer l’équipe pour récupérer.

Le procès d’Arturo Vidal à Barcelone n’affectera pas le statut de joueur – patron | ESPN

La décision du milieu de terrain Arturo Vidal de poursuivre Barcelone pour un différend au sujet des paiements de bonus n’affectera pas sa position dans l’équipe, a déclaré l’entraîneur Ernesto Valverde. Les avocats chiliens ont déposé une plainte auprès du syndicat espagnol des joueurs (AFE), invoquant une prime non versée de 2,4 millions d’euros (2,68 millions de dollars).

La vérité sur le RCD Espanyol | FC Barcelona

Hans Gamper a déclenché un engouement pour le football dans la ville quand il a fondé le FC Barcelone en 1899, et en un an, un certain nombre d’autres équipes avaient également commencé à jouer au football. Créée à l’origine par des étudiants universitaires, la «Société espagnole de football» est la seule qui ait survécu jusqu’à nos jours.

Milan à Barcelone pour signer Jean-Clair Todibo | Football Espana

Des responsables milanais sont à Barcelone pour conclure le transfert du défenseur Jean-Clair Todibo, selon plusieurs informations. Diario AS et El Mundo Deportivo diffusent tous deux des informations selon lesquelles une délégation des géants milanais, dont le directeur sportif Frédéric Massara, se trouve dans la capitale catalane.

Ernesto Valverde ne voulait pas que Carles Aleña rejoigne le Real Betis en prêt | sport

L’entraîneur de Barcelone Ernesto Valverde a révélé qu’il aurait préféré que Carles Aleña ne rejoigne pas le Real Betis ce mois-ci. Le milieu de terrain a déménagé au Betis jusqu’à la fin de la saison à la recherche d’un football régulier en équipe première, ce qu’il n’obtenait pas au Camp Nou.

L’italien Torino intéressé par l’arrière droit de Barcelone Wague | sport

La fenêtre de transfert de janvier est ouverte et les joueurs de Barcelone suscitent beaucoup d’intérêt. Torino est le dernier club à s’intéresser à quelqu’un, le club italien souhaitant emprunter l’arrière droit Moussa Wague.

Valverde fait l’éloge de la cible annoncée de Barcelone, Olmo | Objectif

Ernesto Valverde a admis qu’il admire Dani Olmo alors que Barcelone continue d’être liée à une décision de gagner de l’argent pour l’ailier du Dinamo Zagreb. Olmo a attiré l’attention du football national croate et a porté sa forme en Ligue des champions, avec une multitude de meilleurs clubs européens qui le surveillent.