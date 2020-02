FC Barcelona News: 6 février 2020; Confirmation de la date de la chirurgie Ousmane Dembele, retour de la Copa del Rey

Dembélé sera opéré mardi | FC Barcelona

Le joueur du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, sera opéré mardi 11 février à Turku, en Finlande, pour soigner une rupture du tendon proximal de son ischio-jambier droit. Une fois l’opération terminée, de plus amples informations seront fournies concernant son temps de récupération approximatif.

Qui est Sakari Orava, le médecin qui opérera sur Dembele? | sport

Sakari Orava est le médecin qui opérera sur Ousmane Dembele en Finlande la semaine prochaine après que Barcelone a confirmé que l’attaquant a rompu un tendon lors de la victoire sur Getafe, l’excluant jusqu’à quatre mois. Mais Dembele est entre de bonnes mains. Orava est un médecin prestigieux, reconnu dans le monde entier, qui a travaillé avec certaines des plus grandes stars du sport.

APERÇU | Athletic Club contre FC Barcelona | FC Barcelona

Après avoir éliminé Ibiza (1-2) et Leganés (5-0), l’équipe de Quique Setién a un défi majeur à relever pour atteindre les demi-finales de la Copa del Rey: éliminer l’Athletic Club de San Mamés (jeudi 6 février, 21h00 CET) .

Lionel Messi: la légende de Barcelone quittera-t-elle le camp Nou après la faillite? | Sky Sports

Messi et Barcelone ont été une combinaison en or pendant la majeure partie de deux décennies. Mais après avoir appelé le directeur sportif Eric Abidal sur les réseaux sociaux cette semaine, et avec une clause dans son contrat lui permettant de partir en liberté cet été, il y a des suggestions qu’une rupture pourrait être sur les cartes.

Sources: Messi veut la paix après la terrible crise de Barcelone avec Abidal | ESPN

Barcelone espère passer de la guerre des mots de mardi entre Lionel Messi et le directeur sportif Eric Abidal après que le président du club Josep Maria Bartomeu a eu des entretiens en clair avec les deux hommes, ont indiqué des sources à ESPN. Bartomeu est revenu tôt d’un événement avec l’Union européenne à Bruxelles mercredi pour une réunion de deux heures avec Abidal et le PDG Oscar Grau. Il avait auparavant parlé avec Messi au téléphone à trois reprises.

Le directeur sportif de Barcelone, Eric Abidal, «au bord de l’abîme» | Football Espana

Eric Abidal est «au bord de l’abîme» à Barcelone et pourrait perdre son emploi de directeur sportif du club, selon des informations. Marca cite la radio catalane RAC1 comme annonçant que le Français est sur le point d’être licencié et devrait rencontrer le président du club, Josep Maria Bartomeu, aujourd’hui.

Barcelone détient une option de rachat de 40 millions d’euros sur l’attaquant de Braga Abel Ruiz | Football Espana

Barcelone a la possibilité de re-signer l’attaquant Abel Ruiz pour un montant de 40 millions d’euros après l’avoir vendu à Braga pour 8 millions d’euros, rapporte Cadena Ser. la transaction sera ensuite traitée en permanence pour 8 millions d’euros.